El Liceo afronta una semana con doble compromiso liguero

Después de la decepción europea del sábado, con la derrota frente al Sporting de Portugal que complica las aspiraciones de clasificarse para cuartos de final, el Liceo afronta una semana con doble compromiso en la OK Liga. El primero será mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Lloret (21.00 horas) mientras que el domingo los verdiblancos se medirán a domicilio al Lleida (12.00 horas).

Los otros dos equipos del Liceo, el filial de OK Plata y el femenino de OK Liga, también tendrán partidos el fin de semana. Las chicas dirigidas por Tomás de Llano, tras varias semanas de inactividad, buscarán en casa su primera victoria aunque el rival no dé lugar a muchas esperanzas, ya que el sábado visitará Elviña (17.00 horas) el potente Gijón. Los jugadores de Andi Colaianni, por su parte, visitarán la pista del Sant Feliu (sábado, 19.45 horas), un lugar idónea para estrenarse lejos de su feudo.