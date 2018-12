El próximo partido en casa será el domingo 16 contra el Reus, el último antes de la Navidad

Los verdiblancos no tendrán mucho descanso porque en cinco días, el domingo (12.00 horas), volverán a la pista, en este caso a la del Onze de Setembre ilerdense, para medirse al Lleida, quinto clasificado y una de las plantillas más completas de la OK Liga. Un partido muy difícil que exigirá la máxima concentración y esfuerzo del equipo que dirige Juan Copa. El próximo encuentro en el Palacio de los Deportes de Riazor será el domingo 16 a las 12.30 horas. Visitará la cancha coruñesa el Reus, otro de los grandes del campeonato, aunque no podrá jugar el coruñés César Carballeira, que ha sido sancionado con cinco partidos por una acción en el duelo frente al Alcoy. Será también el último partido del año en casa para los verciblancos antes de las vacaciones de Navidad. Fuera les quedará otro, el sábado 22 en Alcobendas.