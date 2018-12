Solari: "Ningún jugador juega por su nombre"

Santiago Solari, técnico del Madrid, se mostró reacio ayer antes del partido que enfrentará a su equipo al Melilla en Copa a responder cualquiera de las preguntas que tratasen la situación de Isco Alarcón, aseguró que no vio la encuesta que hizo el jugador sobre su peso al no tener redes sociales y pidió que no se ponga el foco en quien no juega. "No hay en el fútbol jugadores indiscutibles. Existen jugadores que tienen un rendimiento muy bueno, que lo hacen constante y son doce años titulares, pero ninguno juega eternamente porque tenga un nombre o se llame X. Maradona ahora es entrenador y así funciona el fútbol", manifestó el entrenador blanco.