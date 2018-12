Tres partidos en casa y seis fuera, jornada del fin de semana

El derbi de voleibol entre el Zalaeta y el Xuvenil Teis marca la jornada porque las coruñesas pueden acercarse a un objetivo importante, la Copa Princesa. En casa también juega el OAR y el Liceo femenino mientras que les toca viajar al Liceo de OK Plata, al Oleiros y al Calasancias, al Maristas, al Viaxes Amarelle y al CRAT.

EVoleibol. El Autos Cancela Zalaeta se quiere acercar a la Copa Princesa y un victoria esta tarde frente al colista, el Xuvenil Teis (Barrio de las Flores, 19.00 horas,) le dejaría un paso más cerca. Depende de sí mismo y después de este partido solo le quedará otro, frente al Universidad de Valladolid, penúltimo, para cerrar la primera vuelta en Superliga 2 femenina. En la masculina, jornada complicadísima para los equipos coruñeses ya que el Oleiros viaja a Lugo para medirse al líder Emevé (17.00 horas) y el Calasancias se enfrenta a domicilio al Dumbría (18.30), segundo.

EHockey sobre patines. El Liceo de OK Liga femenina todavía busca su primera victoria y no tendrá un rival fácil para conseguirla porque visita Elviña II (17.00 horas) el Telecable Gijón, vigente campeón de Europa y Liga. El filial de OK Plata, por su parte, viaja a Sant Feliu (19.45), colista, una oportunidad para estrenarse a domicilio.

EFútbol sala. El Viaxes Amarelle está en racha. Logró la jornada pasada su primera victoria en Primera División y entre semana se clasificó para la fase final de la Copa Galicia. Hoy volverá a jugar fuera de casa, en Leganés (17.30 horas) con la intención de confirmar su buen momento.

EBaloncesto. El Maristas se mide al GDKO Ibaizabal (18.30 horas) con ánimos renovados tras el triunfo de la semana pasada frente al Arxil. El conjunto vasco es séptimo con cinco partidos ganados y tiene muchas jugadoras altas, lo que puede complicar a los coruñeses.

EBalonmano. El Investo OAR se siente cómodo en San Francisco Javier, donde suma tres victorias y donde hoy recibirá (20.00 horas) al Cañiza, sexto clasificado. Para este partido el conjunto de Pablo Aguirregabiria contará con el refuerzo de Joaquín de las Heras.

ERugby. El CRAT Rialta sigue segundo, una posición de honor en División de Honor B gracias a sus ocho victorias y solo dos partidos perdidos. El conjunto de Arquitectura se enfrenta esta tarde a domicilio al Durango, colista y que todavía no ha ganado en las diez jornadas que se han disputado.