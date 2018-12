Tres partidos en casa y seis fuera, este fin de semana

El derbi de voleibol entre el Zalaeta y el Xuvenil Teis marca la jornada porque las coruñesas pueden acercarse a un objetivo importante, la Copa Princesa. En casa también juega el OAR y el Liceo femenino mientras que les toca viajar al Liceo de OK Plata, al Oleiros y al Calasancias, al Maristas, al Viaxes Amarelle y al CRAT.

►Voleibol. El Autos Cancela Zalaeta se quiere acercar a la Copa Princesa y un victoria esta tarde frente al colista, el Xuvenil Teis (Barrio de las Flores, 19.00 horas,) le dejaría un paso más cerca. Depende de sí mismo y después de este partido solo le quedará otro, frente al Universidad de Valladolid, penúltimo, para cerrar la primera vuelta en Superliga 2 femenina. En la masculina, jornada complicadísima para los equipos coruñeses ya que el Oleiros viaja a Lugo para medirse al líder Emevé (17.00 horas) y el Calasancias se enfrenta a domicilio al Dumbría (18.30), segundo.

►Hockey sobre patines. El Liceo de OK Liga femenina todavía busca su primera victoria y no tendrá un rival fácil para conseguirla porque visita Elviña II (17.00 horas) el Telecable Gijón, vigente campeón de Europa y Liga. El filial de OK Plata, por su parte, viaja a Sant Feliu (19.45), colista, una oportunidad para estrenarse a domicilio.

►Fútbol sala. El Viaxes Amarelle está en racha. Logró la jornada pasada su primera victoria en Primera División y entre semana se clasificó para la fase final de la Copa Galicia. Hoy volverá a jugar fuera de casa, en Leganés (17.30 horas) con la intención de confirmar su buen momento.

►Baloncesto. El Maristas se mide al GDKO Ibaizabal (18.30 horas) con ánimos renovados tras el triunfo de la semana pasada frente al Arxil. El conjunto vasco es séptimo con cinco partidos ganados y tiene muchas jugadoras altas, lo que puede complicar a los coruñeses.

►Balonmano. El Investo OAR se siente cómodo en San Francisco Javier, donde suma tres victorias y donde hoy recibirá (20.00 horas) al Cañiza, sexto clasificado. Para este partido el conjunto de Pablo Aguirregabiria contará con el refuerzo de Joaquín de las Heras.

►Rugby. El CRAT Rialta sigue segundo, una posición de honor en División de Honor B gracias a sus ocho victorias y solo dos partidos perdidos. El conjunto de Arquitectura se enfrenta esta tarde a domicilio al Durango, colista y que todavía no ha ganado en las diez jornadas que se han disputado.