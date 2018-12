Tops-Alexander, reina de Casas Novas

Hasta nuevo aviso, Edwina Tops-Alexander seguirá siendo la reina del concurso de invierno de Casas Novas. La amazona australiana revalidó ayer su supremacía en el Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo-Trofeo Caixabank, séptima etapa de un circuito mundial que recalaba por tercer año consecutivo en A Coruña. Si el año pasado fue California quien la llevó hasta la victoria, en esta ocasión fue Vinchester, de 9 años, el caballo que completó un recorrido implacable en cada salto y en cada recorte. Un tiempo de 42.26 segundos fue el de la victoria, a la que el público coruñés dedicó un aplauso parecido a esos que se dan a los de casa. Hace solo una semana, la australiana ganó en París el Gran Premio Longines Masters.

Si Tops-Alexander superó en la pista los tiempos de los tres ceros anteriores (Kukuk, Robert y Verlooy), también tuvo que contener la respiración ante dos de los tres que vinieron después: Emanuele Gaudiano y Ludger Beerbaum espolearon a Chalou y Cool Feeling, respectivamente, aunque se quedaron en 43.01 y 43.26, segundo y tercero. Completando el quinteto vencedor, cuarto fue Jos Verlooy, que paró el crono con Igor en 44.24 segundos, y quinto Olivier Robert, con 45.19 y Tempo de Paban.

La dificultad del recorrido, con obstáculos de 1, 60 metros y máximo nivel, hizo que solo 10 aspirantes se clasificasen para la disputa del máximo premio del fin de semana. De una lista de salida de 38 binomios, entre los primeros 19 el único que no falló fue el alemán Kukuk. Fue a partir de ahí cuando empezaron a aparecer los ceros con más frecuencia: Karlsson, Robert, Verlooy, Patteet, van Asten, Tops-Alexander, Gaudiano, Kühner y Beerbaum.

Pero paralelamente, la dificultad del recorrido iba dejando por el camino a otros grandes nombres: Whitaker, Epaillard, Van der Vleuten o Lynch, entre otros. Tampoco Eduardo Álvarez Aznar tuvo suerte, al igual que el resto de españoles: Manuel Fernández Saro, Paola Amilibia, Iván Serrano Sáez y Julio Arias. Todos ellos se quedaron fuera y lejos de los mejores.

Antes, en el Trofeo Prosegur, estreno de Holanda en el podio de Casas Novas con el triunfo de Maikel van der Vleuten. Su recorrido con Dana Blue en 25.24 segundos desbancó al italiano Emanuele Gaudiano del primer puesto (25.58 segundos con Quinn van de Heffinck) y resultó imbatible para el resto de competidores. Candidatos no faltaron, entre ellos el español Eduardo Álvarez Aznar, que sin embargo tuvo que conformarse con un tercer puesto con Uqualin du Saulcy (25.66 segundos).

El quinteto vencedor estuvo por debajo de los 26 segundos, con Ludger Beerbaum y Chiara (25.81 segundos) en el cuarto puesto y el irlandés Michael G. Duffy y Ugo de la Tour Vidal (25.98 segundos). Entre los diez primeros se metieron otros dos españoles, Gerardo Menéndez Mieres y Paola Amilibia.

Pleno español en 2*

Kevin González de Zárate firmó el pleno de victorias español en el CSI2* y se llevó el Gran Premio Tyco al desempate. El jinete vasco fue el último en salir a pista en una manga decisiva a la que pasaron exclusivamente seis binomios del medio centenar que tomó parte en la prueba. Tenía por delante el reto de bajar de los 32.30 segundos que acababa de marcar la francesa Maelle Martin, y un rápido y preciso recorrido con Urbain des Grezils lo hizo posible: 31.51 segundos fue el tiempo ganador. Completó el podio la británica Deborah Jackson, que fue la primera en conseguir un 0 en un exigente desempate: 32.74 segundos con Winning Girl Z.

También logró acabar sin falta Paloma Barceló, ganadora del Trofeo NH Collection y segunda en el Trofeo Marqués de Riscal de ayer, con un tiempo de 35.25 a lomos de Inés que le valió para el cuarto puesto. Ni Xavier Cebriá ni Gonzalo Añón, que entraron en el sexteto que disputó la victoria final, lograron acabar sin falta.

Pedro Mateos y Ultra Lord habían logrado por la mañana la victoria en el Trofeo Eroski Center, su segunda del fin de semana después de conquistar el Trofeo Lexus -también había segundo en el Trofeo Inaugural-. Con un tiempo de 25.29 segundos, Mateos lideró la clasificación durante prácticamente toda la prueba, ya que salió a pista en el noveno lugar.

No obstante, no faltó quien hiciese peligrar su triunfo. Jesús Garmendia se acercó a 8 centésimas con Llain de Llamosas (25.37 segundos), y Otti Verdú marcó 25.60 con Twiggy KA, con quien la catalana fue tercera en el Trofeo Inaugural. Finalmente, fueron segundo y tercero. No faltó en el quinteto vencedor el joven jinete Pablo Valle, cuarto con Danthe RDPS, ganadores del Trofeo Inaugural y un tiempo de 26 segundos. Y quinto, el gallego Javier González Fraga en su segunda salida a pista, con Titan de Pravia y 26.35 segundos.

Echa el cierre la edición de invierno del CSI Casas Novas y empieza a descontar el tiempo para la edición outdoor del evento. Será en el verano de 2019 cuando los mejores caballos, jinetes y amazonas del panorama hípico volverán a pisar unas instalaciones consideradas de las mejores del mundo.