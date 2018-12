Nápoles, PSG y Liverpool buscan el pase a octavos de final

El Grupo C de la primera fase de la Liga de Campeones, el denominado de la muerte, conocerá su veredicto final y los dos poseedores del billete para los octavos de final, premio que se jugarán el Nápoles, el Paris Saint-Germain y el Liverpool, con especial atención a Anfield donde se verán las caras los de Juergen Klopp y los de Carlos Ancelotti. Después de cinco jornadas, y como estaba previsto, el grupo teóricamente más atractivo aún no tiene a ninguno de sus componentes clasificados, e incluso el Estrella Roja se juega algo como jugar la Liga Europa. Lo que sí es un tanto sorprendente es que el mejor colocado sea el Nápoles, por delante del PSG y el Liverpool. Los reds tienen 6 puntos y son los más necesitados y presionados porque no les vale ninguna otra combinación que sea la de ganar en Anfield al equipo italiano, que suma 9, para seguir vivos en la competición. El conjunto parisino tiene 8, pero tampoco puede fiarse del campeón serbio que en el pequeño Maracaná no ha perdido.