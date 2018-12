Ignacio Alabart, con el Barça, también en Argentina

María Sanjurjo no será la única representación coruñesa en Argentina. Allí también estará Ignacio Alabart que, con el Barcelona, luchará por un nuevo título en su palmarés, la Copa Intercontinental. En realidad, es de los pocos que le faltan porque con el conjunto culé ya fue campeón de OK Liga, Copa del Rey, Liga Europea y Supercopas de España y de Europa. Y con la selección española se colgó el oro en el Campeonato del Mundo, en el Campeonato de Europa y en la Taça Latina. Le quedaría por conquistar la Copa CERS -que no parece probable mientras esté en el Barça, porque la disputan el quinto, sexto y séptimo de la liga y no parece que a medio plazo el conjunto culé vaya a bajar de la primera o segunda posición- y la Intercontinental, oportunidad que se le brinda este fin de semana. En la madrugada del viernes al sábado, los azulgrana se medirán al Concepción en las semifinales. La final será el domingo contra el ganador del duelo entre el Porto y el Murialdo.