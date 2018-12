El micro C del colegio Liceo La Paz, el orgullo del club

María Sanjurjo es hoy por hoy la mejor jugadora coruñesa de hockey sobre patines. Cuando se marchó del Liceo, dejó un gran vacío. Pero ya hay niñas preparándose para llegar a ser algún día como ella y llegar tan alto. El club verdiblanco, por primera vez, ha conseguido juntar un equipo completamente de niñas que compite en la Liga Gallega (grupo 1 norte) en la categoría micro. Es el Liceo La Paz C, formado por Carla Santos, Ainhoa Miranda, Paola López, Malena Gómez, Carlota García, Martina Freire, Daniela Arrojo y Mencía Díaz, entrenadas todas ellas por Noemí Uzal y Sergio Huelves.

No hace falta ganarlo todo para ser el orgullo de un club. Lo importante ahora es la formación. Conseguir que estas niñas continúen con la misma progresión que sus compañeros y mimarlas para que no quieran dejar este deporte, uno de los grandes handicaps con los que se encuentra este deporte, sobre todo en categoría femenina. El Liceo, a pesar de tener un equipo en la máxima categoría, no cuenta con demasiadas jugadoras en la base (Andrea Ojeda, Raquel Parga, Isa Barros, Edén Avecilla e Inés Temprano). Por lo que el micro C es su principal aval de futuro.