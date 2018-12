"Estoy deseando coincidir con Monaghan, es espectacular"

La llegada de Jeff Xavier (Pawtucket, Rhode Island, 1985) al Leyma Coruña coincidió con la ruptura de la mala racha del equipo, que llevaba nueve derrotas seguidas, y el inicio de la recuperación con las victorias frente al Canoe y el filial del Barcelona, los dos partidos disputados hasta el momento por el jugador de origen norteamericano y nacionalizado por Cabo Verde. Casualidad o causalidad, el talento del escolta está fuera de toda duda a pesar de que se incorporó al conjunto naranja sin haber hecho pretemporada y de que todavía esté en pleno proceso de ponerse en forma. El sábado pasado fue uno de los más destacados en el triunfo coruñés en la Ciudad Condal con un acierto de seis de nueve en triples. El próximo sábado tendrá que subir el nivel porque visita el Palacio de los Deportes de Riazor (19.00 horas) el Oviedo, tercer clasificado.

- Ya lleva casi dos semanas en la ciudad, ¿cómo se encuentra?

-La ciudad me gusta mucho, el entrenador también, los jugadores? todo está bien.

- ¿Lo convenció Gustavo Aranzana para venir al Leyma?

-Gustavo (Aranzana) había sido mi entrenador en Cáceres, en mi segundo año en España. Lo conozco muy bien. Es un entrenador muy duro, que quiere que sus jugadores lo hagan muy bien en defensa y muy duro. En ataque con ritmo, muy simple pero con ritmo y rápido. Me gusta. Es algo muy bueno para mi juego.

- ¿Cada entrenamiento que suma con el equipo se encuentra un poco mejor?

-Sí, cada día me siento mejor. Y también más cansado. Las piernas las noto cansadas, pero también es normal. Estoy recuperando muy bien todos los días y estoy mucho mejor que cuando llegué.

- Contra el Canoe cumplió y contra el Barcelona ya dio una muestra de lo que es capaz.

-Espero que todos los partidos que me queden aquí sean como el del Barcelona y poder ayudar al equipo así. Pero cada partido es diferente. Yo lo que espero es, primero jugar muy duro en defensa y después ayudar al equipo donde pueda, en ataque, en defensa, en rebote? donde sea.

- ¿Fue un partido casi perfecto en tiro?

-Soy un jugador que puedo tirar triples muy bien y cuando estoy en racha, como el día del Barcelona, siento que soy imposible de parar en ataque.

- Vaya confianza.

-La confianza es todo en el baloncesto.

- ¿La del Barça, es la mejor versión de Jeff Xavier?

-Falta un poco todavía para ver al mejor Jeff Xavier. Espero jugar todavía mejor el sábado.

- El sábado llega el Oviedo. ¿Sube el nivel?

-El Oviedo es un equipo contra el que hay que jugar duro los 40 minutos. Espero que podamos ganar porque ahora para nosotros cada partido es una final. Tenemos que jugar duro, sino contra el Oviedo? Y no podemos perder en casa. En casa hay que ganar todos los partidos. Es muy importante.

- ¿Cómo se encuentra más cómodo, en la posición de base o jugando de dos?

-De dos, porque toda mi vida he jugado de dos. Pero si Gustavo (Aranzana) quiere, yo puedo jugar de uno. Pero para mí, mucho mejor de dos.

- El Leyma tuvo en algunos partidos problemas de concentración. ¿Necesitaba el equipo a un jugador de experiencia como es su caso?

-Sí, a veces parecía que se cogía el balón y se hacía cualquier cosa. Y yo digo, no, no, no. Cada posesión es muy importante, tranquilos. Se lo digo mucho al equipo. El baloncesto es un juego en el que un equipo haga diez puntos seguidos y nosotros necesitamos más calma cuando sucede eso. Calma durante todo el partido porque pasan muchas cosas en 40 minutos.

- Cuando llegó, el Leyma acumulaba nueve derrotas seguidas y ahora encadena dos victorias consecutivas. ¿Han cambiando las caras en el vestuario?

-Siempre es mejor cuando ganas. Cuando se pierde todo el mundo está muy triste. Espero que ganemos mucho más para disfrutar después.

- Todavía hay compañeros lesionados. Uno de ellos, Zach Monaghan. ¿Está deseando coincidir con él en la pista?

-Sí, sí, sí. Cuando jugué en el Breogán y me enfrenté a Zach (Monaghan) ya me pareció un jugador muy espectacular. Es muy peligroso en la pista y creo que nos podemos entender bien.

- Vuelve a una LEB Oro en la que ya no está el Breogán. ¿Se alegra por su ascenso a la ACB?

-Sí, en Lugo hay muchísima afición, me gustó mucho la ciudad y cómo vive el baloncesto. Y se merecía estar en la ACB.