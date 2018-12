"Me gustaría que Andrés Díaz participase en la San Silvestre"

A casi dos semanas para el cierre del plazo de inscripción, que será el día 26, la San Silvestre Coruña, organizada por el Club Rialto y patrocinada por LA OPINIÓN, superó ayer los dos mil corredores apuntados. David Iglesias, su organizador, cuenta cómo van los preparativos para la nueva edición de la carrera más festiva del año.

- ¿Va bien el ritmo de las inscripciones?

-Vamos al mismo que el año pasado, exactamente igual, así que va sobre lo previsto. Este año tenemos una carrera por el medio -la de Los Rosales del circuito Coruña Corre, el domingo- y eso lo ha ralentizado un poco. Pero con las estadísticas del año pasado, vamos igual. Podemos llegar a los 4.500.

- ¿Ya hay algún nombre conocido confirmado?

-Los ganadores siempre tienen la inscripción gratis al año siguiente y de los veteranos ya tenemos algunos. También gente de otros países porque queremos aumentar la participación foránea, que el año pasado fue del 20%. El objetivo principal es completar y aumentar la participación tanto de gente de fuera como la femenina, que el año pasado fue del 35%.

- ¿Se puede llegar al 50%?

-Ojalá. Poco a poco. El año pasado fueron sobre 1.500 las mujeres, que ya es bastante. Pero queremos seguir aumentando.

- ¿Alguna vez participó?

-No. Pero en la página web tenemos un mapa interactivo con unos indicadores de tiempos. Los de andando sí que puedo decir que los he hecho yo. Se hace en una hora y siete minutos.

- ¿Es la prueba ideal para debutar en el atletismo popular?

-Es la mejor carrera para los que quieran iniciarse. Es muy lúdica, no hay presión competitiva. El ambiente es festivo y la gente no te está mirando con lupa los tiempos, ni si llevas unas zapatillas de una marca u otra... Lo que buscamos es que sea un evento importante en la ciudad, por eso llegamos a acuerdos con hoteles a través de Turismo Coruña. Y para los no iniciados, que sea una carrera en la que tiren unos de otros. Eso engancha a la gente.

- Es la carrera del buen rollo.

-Una de las mejores cosas que vemos es cuando la gente llega: se abraza, todo son sonrisas, nadie se enfada. También premiamos a los que van disfrazados y este año metimos la categoría de empresas, para que un deporte individual se vuelva colectivo.

- ¿Cada vez los disfraces están más trabajados?

-Hay gente con la que me quito el sombrero. Están los que fueron del Ave, de coches de choque, el Tetrix, los Picapiedra... eso es lo que da vida y color. Termaria el año pasado hizo una piscina de sincronizada brutal.

- Si pudiera elegir, ¿quién le gustaría que participase?

- Ya tuvimos a gente como Lolo Penas o Iván Raña, muy conocida. Pero me gustaría que la corriese Andrés Díaz, porque es un referente local, de aquí.

- Esta es la novena edición. ¿Deseando llegar a la décima?

-Tenemos claro que tenemos que hacer algo especial, pero aún estamos muy involucrados en que salga muy bien la de este año. Empezaremos a trabajar en enero ya.