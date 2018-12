Empieza la verdadera liga del Liceo

Manlleu, Gijón, Palau, Vilasana, Las Rozas... al Liceo le tocó un mal calendario en el primer tramo de la OK Liga femenina, más teniendo en cuenta la reconstrucción que había tenido que acometer en la plantilla. Todavía en pleno crecimiento, las verdiblancas se vieron las caras con los grandes de la categoría y siete jornadas después, siguen sin estrenar su casillero. Con el duelo de esta tarde (18.30 horas) contra el Cuencas Mineras, empieza su verdadera liga. Las asturianas están en su misma situación. Cinco partidos, cinco derrotas. Así que se trata de un duelo en el que optan a sumar sus primeros puntos y dejar a un rival atrás. "No debemos pensar en puntos", señala no obstante Tomás de Llano, "sino en intentar hacer un buen partido y dar el nivel". Para el técnico liceísta, la clave estará en quitarse la presión y empezar a disfrutar. "Si lo hacemos, tanto a nivel colectivo como individual, competiremos y los tres puntos serán nuestros", vaticina.

Porque el equipo, con sus limitaciones, ha crecido. Sin premio, porque también tenía enfrente rivales con un calidad enorme. Es el caso del Telecable Gijón, que visitó A Coruña la semana pasada, con tres internacionales, por ejemplo, entre sus filas. Por eso, según De Llano, las suyas han desarrollado "una capacidad de sufrimiento muy alta" que empezará a reflejarse contra los conjuntos de su nivel. La nueva directiva del club, además, prometió en su toma de posesión refuerzos para intentar ayudar al equipo femenino. Todavía no han llegado y ahora que empiezan los duelos directos, supondrían un salto de nivel importante para alcanzar el objetivo de la permanencia que, pese a todo, está solo a seis puntos.

Rival directo en OK Plata

El filial verdiblanco, que milita en la OK Plata, se enfrenta al Vilafranca en el Agra I (18.00 horas). Un partido en el que habrá mucho en juego en la zona alta de la clasificación pues los coruñeses son cuartos y los catalanes, quintos, y solo están separados por un punto. El equipo dirigido por Andi Colaianni se muestra muy fuerte en su feudo mientras que el visitante, con el exjugador del Liceo Francesc Bargalló como entrenador y con los coruñeses Gabriel Villares y Pablo Torres en sus filas, necesitan ganar para seguir optando a la Copa Princesa.