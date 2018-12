Más de mil corredores se citan esta mañana en Los Rosales

El circuito Coruña Corre se despide de 2018 con la Carrera Popular de Los Rosales, para la que se han inscrito más de mil corredores entre las seis categorías. La absoluta, con 800 participantes, tendrá un recorrido de casi seis kilómetros y medio con salida, prevista para las 10.30 horas, y meta en el mismo punto, en la calle Manuel Azaña. El resto de carreras (sub 16 y sub 18; sub 14; sub 12 masculino y sub 12 femenino; sub 10 masculino y sub 10 femenino y prebenjamín) se prolongará a lo largo de la mañana.

La carrera de Los Rosales es la última del año del circuito Coruña Corre, pero no la última en la ciudad, que despedirá a lo grande el 2018 en la San Silvestre que organiza el club Rialto y patrocina LA OPINIÓN. Todavía está abierto el plazo de inscripción para todos aquellos que quieran participar. Hasta el día 21 podrán hacerlo de forma presencial en cualquiera de las plantas del deportes de El Corte Inglés mientras que a través de las páginas web www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com se amplía la fecha límite al 26.