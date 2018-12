Lolo Penas manda en Los Rosales

Lolo Penas y Teresa Castro fueron los mejores en la Carrera Popular de Los Rosales que cerró ayer el circuito Coruña Corre en 2018 con casi 800 atletas inscritos, más de mil si se tienen en cuenta las categorías inferiores. El arzuano, ya retirado de la alta competición, empleó un tiempo de 21 minutos y 35 segundos para cubrir los seis kilómetros y medio del recorrido, con una ventaja de diez segundos sobre Pablo Bocelo, que fue segundo, y diecinueve con respecto a Abdelaziz Fatihi, que completó el podio. La victoria de Castro, por su parte, fue más ajustada pues con 26 minutos y tres segundos solo fue seis más rápida que su rival, Cristina Loeda (26:09) mientras que Uxía García ya llegó lejos de ellas (27:47).

Durante toda la mañana, hubo carreras de las distintas categorías. Además de la absoluta, que tomó la salida a las 10.30 horas, hubo competición para los sub 18 y los sub 16; para los sub 14; para los sub 12 y para los sub 10. También hubo una prueba para los prebenjamines, pero esta no fue competitiva. El frío y la lluvia no deslucieron un día de atletismo popular. El circuito Coruña Corre se despide pero no las carreras. La próxima será la San Silvestre, organizada por el Club Rialto y patrocinada por LA OPINIÓN, que se disputa el 31 de diciembre.