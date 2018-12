Tino Fernández: "No es una cuestión de colores y de nombre"

Tino Fernández y Daniel Echevarría escenificaron esta mañana el acuerdo de patrocinio por parte del Deportivo al Liceo, que pasará a denominarse Deportivo Liceo a partir del 1 de enero y a vestir los colores blanco y azul, aunque para esto todavía no hay una fecha fijada. No se trata de una fusión o una absorción, o de la creación de una sección de hockey sobre patines en el Deportivo, como aclaró Tino Fernández, sino de por un lado un apoyo financiero, del que no se quisieron dar cifras, y por otro la cesión de su infraestructura profesional para que el Liceo puede aprovecharse de ella. "No es una cuestión de colores y de nombre", afirmó el presidente blanquiazul, que también insistió en la independencia "legal, económica y directiva" de ambos clubes. "Hoy damos un paso adelante", dijo por su parte Daniel Echaverría, "esperemos que esto redunde en beneficio del deporte coruñés y ayude a engrandecer la ciudad". El nuevo presidente del Liceo, que sustituyó el pasado mes de octubre a Eduardo Lamas en el cargo, entiende asimismo que la pérdida de los colores blanco y verde en la primera equipación (se mantendrá en la segunda) preocupe a la afición: "Pero la situación es la que es y si quieremos seguir adelante tenemos que hacer ciertas concesiones que a lo mejor con el corazón no las haríamos, pero la cabeza nos dice que no hay otra".

"Habitualmente somos nosotros los que damos la bienvenida a nuevos patrocinadores, pero hoy somos nosotros, el Deportivo, el orgulloso patrocinador del club más laureado del deporte gallego, a una institución que es un modelo competitivo y de formación", inició su discurso Tino Fernández. "Estamos convencidos de que tenemos que convertirnos en el catalizador del deporte coruñés", añadió el presidente del Deportivo, que aclaró que esta era una idea que ya se había hablado con la anterior directiva con Eduardo Lamas y no descartó la idea de un acuerdo similar con el Básquet Coruña. "Este primer convenio es la plasmación de esa idea". El mandatario blanquiazul informó de que habrá un aportación económica por un lado y por otro, la cesión de infraestructuras para "el cuidado y tratamiento de deportistas, instalaciones, oficinas, tiendas, marketing, protocolo y viajes"."Le damos la mano al Liceo para seguir creciendo juntos hacia un futuro ilusionante", sentenció.

Emilio Fernández, de la junta directiva del Liceo, destacó que gracias a este acuerdo el Liceo podrá afrontar los tres grandes retos de su nueva andadura: llegar a más masa social, acceso a una estructura de un club profesional, y paliar el problema financiero. "El desfase es elevado, hemos hecho una auditoría interna y todavía estamos pendiente de presentarla", aclaró, sin entrar en cifras. Además, se avanzó la idea de que próximamente habrá la posibilidad de un carnet único mientras que ya en un futuro inmediato, ventajas para los socios del Deportivo para acceder a los partidos del Liceo. También zanjó la idea de que a corto plazo lleguen refuerzos para el equipo de OK Liga masculina, mientras que para el de categoría femenina sí se abrió esa posibilidad, aunque está complicado porque todas las ligas ya están iniciadas.