"La clave del próximo partido y de los siguientes es la defensa"

Contra el Oviedo, en la tercera victoria seguida del Leyma, Sergi Pino (Barcelona, 1987) fue el jugador más destacado con 19 puntos. Y aunque le halaga, dice que su trabajo es aportar sea en la función que sea. Lo importante es que el equipo empiece a mirar para arriba y eso pasa por ganar mañana al Castelló, para lo que la clave será la defensa.

–¿Están en el mejor momento de la temporada?

–Ya nos tocaba dar un paso hacia adelante. Sobre todo mejoramos la defensa.

–¿Qué fue lo que cambió todo?

–Cambiamos mucho la mentalidad de la defensa y eso es lo que hace que toda fluya en el ataque y vaya mucho mejor.

–¿Era también una cuestión anímica?

–Afecta, porque llevar tantos partidos perdidos seguidos, afecta muchísimo. Pero también nos ha ayudado a fortalecernos.

–¿Tiene el Leyma plantilla para preocuparse por el descenso?

–Yo creo que tenemos plantilla para estar arriba. Ni yo ni creo que ninguno de mis compañeros pensamos en el descenso. Estamos luchando para mirar hacia arriba.

–¿Afectó la plaga de lesiones?

–Se juntaron muchas cosas. También muchos eran nuevos en la liga y aunque empezaron bien, yo que ya llevo muchos años sé que una cosa es la pretemporada y otra cuando empieza la competición. Es un conjunto de todo que nos afectó. Seguimos avanzando, aún quedan muchos partidos y si seguimos con esta dinámica, mejoraremos.

–De las tres victorias seguidas, ¿dan más valor a la de Oviedo por ser uno de los de arriba?

–No es que nos sorprendiera, pero hicimos un gran partido contra un equipo de arriba y que es fuerte. Demostramos que si seguimos así, y si seguimos luchando, podemos competir contra cualquiera. Ya lo dije a principio de temporada y lo sigo pensado.

–¿Personalmente le hacía falta un partido así?

–Sí y no. Yo lo hablé con Gustavo (Aranzana). Vine a ayudar lo máximo posible al equipo, fuera haciendo puntos, en defensa, en rebotes... en lo que fuera. Sí que gusta tener estos partidos, me gusta y me ha gustado siempre y el que diga que no, es falso. Pero prefiero que vayamos ganando, salir de los puestos de abajo, demostrar que podemos estar arriba y que la gente disfrute.

–Así que si mañana marca dos puntos, pero ganan, estará feliz.

–Mientras ganemos, sí.

–¿Cuál será la clave?

–La clave del viernes y del siguiente y del otro es la defensa. Siempre. Es ahí donde tenemos que seguir dándolo todo y a partir de ahí, tenemos grandes anotadores que si no es uno, es otro.

–Castelló es otro rival directo. ¿Cada partido es una final?

–Ahora mismo sí, tenemos que seguir avanzando hasta que no salgamos de las posiciones de abajo, como haríamos si ganamos al Castelló. Nos iríamos de Navidad mucho más tranquilos.

–Pero sin vacaciones.

–Tenemos solo días. El deporte se hace de cara al público y cuando la gente tiene vacaciones, nosotros no. Los que son de fuera ya no se pueden ir con sus familias.

–Zach Monaghan ha pedido en Twitter que por lo menos los partidos de casa se emitan en abierto por Navidad.

–Es una buena opinión.

–¿Todavía se puede optar al play off?

–Lo seguimos pensando todos y lo seguiremos pensando hasta que no acabe la liga. Somos guerreros.

–¿Tienen la sensación de que cuando vuelvan los lesionados, serán imparables?

–Cuantos más seamos mejor y más nos ayudaremos.

–¿Se siente cómodo en la ciudad de A Coruña?

–Desde que llegué. No es por quedar bien, pero es de las mejores ciudades en las que he estado y en la que estoy más cómodo. Muy contento. No hay nada para juzgar mal en donde estoy viviendo.

–Después de pasar por tantos sitios, ¿se ve echando raíces aquí?

–No diría que no. Pero nunca sabemos el futuro, así que lo dejo en el aire.

–¿Le ha sorprendido el club?

–Es un club humilde que hace las cosas muy bien. Cuida mucho a la afición, a los jugadores, al staff... De eso queda muy poco en el mundo del deporte. Me ha sorprendido gratamente.

–¿Y la afición?

–No hay palabras. Que después de nueve derrotas seguidas sigan ahí, animando hasta el final... nos han dado fuerzas y al ganar les he hemos podido dar una alegría.

–Tienen la mascota más simpática de la liga.

–Siempre le toco el tapón antes de salir. Es muy graciosa. Cada uno con sus mascotas, pero la nuestra es la leche.