Solskjaer, técnico del United hasta final de temporada

El Manchester United anunció ayer que el noruego Ole Gunnar Solskjaer ha sido nombrado entrenador en funciones del equipo para el resto de la temporada, tras el despido de José Mourinho. "El Manchester United está en mi corazón y es magnífico poder volver aquí como entrenador. Estoy deseando trabajar con el talentoso equipo que tenemos, con la plantilla y todos en el club", declaró Solskjaer en la web del conjunto inglés, en los que ya militó como jugador durante once temporadas (1996-2007).

El primer test para Solskjaer, de 45 años, será el partido de la Premier League de este sábado ante el Cardiff City, al que dirigió entre enero y septiembre de 2014 y con el que solo ganó nueve de treinta choques.

Como jugador de United, el exdelantero logró seis títulos de liga y anotó 126 goles en 366 partidos, uno de ellos en la final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Tras su retirada, tomó la riendas del equipo sub-23 del Manchester United durante cuatro temporadas. Dio el salto en 2011 al Molde, con el que alzó dos títulos. Regresará a ese club noruego en mayo, cuando Old Trafford espera tener ya a su futuro entrenador contratado.

Mourinho habló de forma escueta en Sky Sports: "El Manchester United tiene un futuro sin mí y yo tengo un futuro sin el United. Se acabó, así es como siempre he sido", intentó zanjar. El de Setúbal recordó que siempre se ha mostrado "crítico con los entrenadores que dejan los clubes y hablan sobre lo que pasó y quién tiene la culpa". "Yo no soy así", aseveró. "Me gustaría decir que es 'game over' y espero que los medios respeten esta forma de ser que tengo", añadió.

"Hasta que decida volver al fútbol tengo mi derecho a vivir una vida normal y eso es lo que quiero hacer, el United es ya pasado", sentenció Mourinho.