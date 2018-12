Carlos Sainz: "Confío en mi capacidad para pilotar un coche"

Carlos Sainz dijo que, de cara a un 2019 donde afrontará el reto de pilotar un McLaren, no suele "pedir mucho a los nuevos años" porque los importante es "prepararse bien", y resaltó que confía plenamente en su "capacidad para desarrollar un coche", aunque eso no quita que no le importe que Fernando Alonso pruebe en los test de Barcelona un nuevo monoplaza del que desconoce su potencial porque "el invierno es para trabajar y no para especular" y "las carreras son las que hablan por sí solas".

"A los nuevos años no les suelo pedir mucho, Confío en el trabajo y en la buena preparación y si trabaja bien y te preparas bien no tienes que pedir mucho aparte de salud, bienestar y que la familia esté bien. Con eso puedes centrarte en competir y en hacerlo lo mejor que uno sabe. A ver si sale un año bueno y puedo ayudar a que McLaren tenga un buen coche y que la afición española pueda disfrutar", señaló Sainz en un acto organizado ayer por Estrella Galicia.

El madrileño advirtió que lo que le hace "ser optimista" con que las cosas vayan a ir bien "es el positivismo y energía de todo el equipo". "Después de un año difícil no me encontré caras largas, totalmente lo contrario, que me sorprendió. Vi gente motivada con orgullo, que dicen 'somos McLaren y hay que mejorarlo'. Más allá de datos y de la aerodinámica me gustó esa garra y raza", confesó.