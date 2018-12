El culé Ignacio Alabart, 22 años y diez títulos

A Ignacio Alabart (A Coruña, 1996) solo le falta una copa, la CERS, para tener la colección completa. Y eso que solo tiene 22 años. El jugador del Barcelona se proclamó esta semana con su equipo campeón de la Copa Intercontinental en San Juan. Es el décimo título de su carrera, seis de clubes (Liga Europea, OK Liga, Copa del Rey, Supercopa de Europa y Supercopa de España además de la ya mencionada Intercontinental) y cuatro con la selección española (Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa, Taça Latina y Europeo sub 18). La otra coruñesa en Argentina, María Sanjurjo, no tuvo la misma suerte. El Telecable Gijón cedió en la final ante el Concepción.