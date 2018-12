Pon un coruñés en tu equipo

Visten de verde y blanco. Son coruñeses. Pero juegan en el Alcobendas. Y prácticamente son medio equipo. Marcos Rey como entrenador, Álvaro Shehda de portero y Miguel López, Álex Roca e Íñigo Artacho como jugadores ejercen de anfitriones en la visita del Deportivo Liceo a la pista madrileña (José Caballero, 17.00 horas). Un partido especial porque tres tienen pasado liceísta (Rey, Shehda y Artacho) mientras que Roca estuvo en la cantera del Compañía de María, aunque después jugó en el Órdenes y en el Rivas, y López salió del Órdenes, con previo paso por el Lleida la temporada pasada. Además, el goleador del conjunto local es el asturiano Gonzalo Pérez, con pasado en el Cerceda y hermano del ex del Liceo Toni Pérez. Muchos vínculos, pero sobre la cancha no hay amigos. El Alcobendas, que logró el ascenso con una plantilla también muy coruñesa -con Rey estaban Shehda, Álex Soto y Artacho- sabe que los partidos en casa son fundamentales para lograr el objetivo de la permanencia. El Liceo, por su parte, no puede fallar más. El Barça se ha ido a cuatro puntos, con posibilidad de ponerse a siete porque tiene un partido menos, y el Reus y el Caldes le aprietan por detrás, ya a su altura en la lucha por el podio de la OK Liga.

Los verdiblancos -todavía vestirán con sus colores tradicionales hasta que esté lista la nueva equipación en blanco y azul del Deportivo- vienen de empatar la semana pasada contra el Reus, una igualada que solo benefició al Barça, que además de ganar la Copa Intercontinental en San Juan (Buenos Aires), de rebote se encontró con la posibilidad de dejar sentenciada la competición doméstica antes incluso de finiquitar la primera vuelta. El Liceo, por tanto, se centra en intentar mantener la segunda plaza. Además, quiere despedir el 2018 de la manera que este se merece, un año en el que el equipo coruñés sumó un nuevo título a su palmarés, la Supercopa de España. Para ello, la mejor forma es con una victoria que le deje buen sabor de boca para las vacaciones de Navidad. La plantilla que dirige Juan Copa necesita el descanso. Un último esfuerzo merecerá la pena.

El Alcobendas no lo pondrá fácil. Es un equipo fuerte en casa. Perdió un partido, frente al Igualada (1-5), y empató otro, contra al Voltregá (3-3), pero el resto son victorias, cuatro, incluido un 4-0 al Lleida que avisa del potencial de los madrileños, que de momento están instalados en una cómoda novena posición, con 14 puntos, lejos del descenso. Incluso pueden mirar hacia arriba y luchar por la clasificación para la Copa del Rey. Solo queda una plaza en juego. Barça, Liceo, Reus, Caldes, Lleida, Igualada y Noia ya tienen confirmada su presencia. Cuatro equipos, el Voltregá con 15 puntos y Alcobendas, Calafell y Lloret con 14, se rifarán el último billete en las dos jornadas que quedan hasta el final de la primera vuelta. Marcos Rey cuenta con dos cañoneros. Uno es Gonzalo Pérez, que lleva 13 goles. El otro, Marcos López, con 12. Son las principales referencias ofensivas de un equipo que también tiene un seguro en la portería con Álvaro Shehda.