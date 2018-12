Triple contra la desigualdad

"¿Que qué me pareció el arbitraje? Pues que así vamos cuando esto es noticia. No han pitado tres mujeres, han pitado tres árbitros", contestó casi enfadado Paco García entrenador del Valladolid de LEB Oro después del partido contra el TAU Castelló del pasado martes. Porque fue un encuentro normal y corriente, una jornada más de la segunda competición nacional, pero lo único que cambió es que por primera vez el trío arbitral que había sobre la pista estaba íntegramente formado por mujeres. Una de ellas, Paula Lema (A Coruña, 1985). Dos días antes Laura Piñeiro (A Coruña, 1993), su amiga y compañera tanto en el Calasancias como en el Maristas también había hecho historia de la misma manera, como parte del trío arbitral de mujeres en el partido entre el Avenida y el Girona de la máxima categoría femenina. Llevan una semana cuyo salto a la fama es imparable. "Esta y no más", bromean. "Era un partidazo y sin embargo sentí que todos estaban mirando más para nosotras que para las jugadoras", recuerda Piñeiro, que no oculta que no obstante está orgullosas de haber sido parte de este momento en la historia. Pero a partir de ahora, normalidad absoluta.

Porque todo era y es una cuestión de tiempo. Cada vez son más las compañeras que se dedican al arbitraje y van subiendo poco a poco de nivel, así que el día en que tres coincidieran en el mismo partido o de Liga Femenina o de LEB Oro iba a llegar, como pasará también en la ACB. "Creo que aún falta. De momento solo hay una mujer -la extremeña Esperanza Mendoza-, así que aún tienen que ascender más y es muy complicado, pero no por el hecho de ser mujeres sino porque hay mucha competencia y gente muy buena", explica Lema, entre ellos los coruñeses Carlos Cortés y Miguel Pérez y el santiagués Jacobo Rial. Ella fue precisamente quien introdujo en el arbitraje, siempre una de las facetas peor vistas del deporte, a Laura Piñeiro. "Jugábamos juntas y me dijo que probara", recuerda esta. "A mí me pasó algo parecido. Una compañera estaba haciendo el curso para ser colegiado de baloncesto y le instigó: "La tenía que llevar en coche... y ya fui yo también".

Para ella supuso un cambio de mentalidad. "Yo era muy protestona, incluso una árbitro me dijo que después de pitarme se había dado cuenta de que quería dejarlo", comenta -Paula dice que ella siempre fue más buena-. ¿Cambió después de pasarse al otro lado? "Bueno... me sirvió para protestar con razón", dice entre risas. En el tema de las protestas se encuentran los principales obstáculos. El respeto por los árbitros muchas veces brilla por su ausencia y algunas, su condición de mujeres supone el blanco de todas las críticas. "Aún me dicen en alguna pista cosas como 'vete a fregar", reconoce Piñeiro, "pero yo creo que es el insulto fácil porque en general yo me he sentido completamente normal", "A mí me molesta más la condescendencia", señala Lema. Paco García, en esa intervención famosa, lo decía: "He protestado cuando he tenido que protestar y ellas me han parado cuando me han tenido que parar". "Sí, sí, ya te lo digo yo, pensé que se iba a cortar, pero para nada", corrobora la coruñesa. Lo cierto es que la designación de dos tríos arbitrales femeninos pareció una respuesta a las polémicas declaraciones del presidente del Palma. "Nunca me había pasado que me pitaran dos mujeres de tres árbitros, creo que con una ya basta". Si no quieres caldo... toma siete tazas. Y ellas avisan de que este solo es el comienzo.