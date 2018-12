Humildad y paciencia en el año nuevo

El 2018 será recordado de manera amarga por el deportivismo, tal y como reconoció ayer Tino Fernández. El año que está a punto de despedirse quedará emborronado por un descenso de categoría que obligará a buscar en 2019 el regreso a Primera División, pero que desde la perspectiva del presidente deberá llegar acompañado de una buena dosis de humildad y paciencia. "La Liga es larga, lo he dicho desde el principio, y tenemos dos enemigos este año. Uno puede ser la falta de humildad o el creernos más que los demás, que no lo somos, y el segundo es la ansiedad", reflexionó ayer Tino Fernández.

La receta del presidente pasa por aislarse de los discursos de los rivales que señalan al Deportivo como el principal favorito al ascenso y el equipo que practica el fútbol más atractivo. Tino considera que el halago puede llegar a debilitar y que los contrincantes buscan regalarle los oídos a los jugadores blanquiazules para que se confíen. "A veces lo que digo internamente es que tenemos que salirnos de esa historia que dicen los rivales, más para debilitarnos que para otra cosa, de que somos el mejor equipo y esas cosas", recomendó. "Nosotros somos un equipo más que tiene que pelear todos los días a tope, buscar nuestra mejor versión todos los días y con ansia de ganar todos los días. Todo ese discurso cada vez que vamos a jugar a un sitio de que somos el mejor equipo... La realidad es que no hemos sido el mejor equipo en ninguna de las jornadas porque nunca hemos estado primeros y hemos estado muy poquitas veces segundos", añadió.

El equipo se ha marchado al parón navideño cuarto en la clasificación cuando podía haberlo hecho líder de no haber sido por la derrota en Cádiz. Más que del partido en el Ramón de Carranza, sin embargo, Tino Fernández se acordaba ayer en la presentación del cuadro de Virgilio Rodríguez restaurado por el Museo de Belas Artes de otros compromisos. "Quizás ahora que es tiempo de balances te acuerdas más de partidos como el de Albacete, con una actuación arbitral negativa para el Deportivo que hizo que no ganásemos el partido en los momentos finales", manifestó el presidente, quien también citó los encuentros ante Córdoba, Tenerife o Numancia.

La marcha del equipo en este primer tramo de la competición hace que desde los despachos no se mire al mercado de enero con mucha atención. Al igual que hizo tras el partido en Cádiz el director deportivo, Carmelo del Pozo, Tino Fernández puntualizó que solo habrá movimientos en el caso de que se produzcan salidas. "Estamos contentos con el grupo. Creo que no va a haber grandes cambios y si hay algún cambio puede ser provocado más por una salida o porque aparezca una oportunidad concreta que consideremos que es muy interesante para reforzar el equipo", resumió. Para el presidente las mejores incorporaciones serán las de jugadores que hasta ahora no han podido tener continuidad y citó el caso de Fede Cartabia. Tino Fernández, sin embargo, sí adelantó que el Fabril se reforzará con varios jugadores para luchar en la segunda vuelta por mantenerse en Segunda División B.