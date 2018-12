Murillo, ante "la puerta más grande"

El defensa colombiano Jeison Murillo, que llega cedido hasta final de temporada al FC Barcelona, ha deseado que su tiempo en el club azulgrana "sea largo" para que pueda demostrar que está "para grandes cosas" ahora que se le ha abierto "la puerta más grande que puede haber en el fútbol". "Estoy muy contento con esta oportunidad y agradecido a Dios porque me abre una puerta grandísima, la más grande que puede haber en el fútbol. Es un sueño cumplido y le agradezco al club esta linda oportunidad. Ahora solo queda trabajar, hacer las cosas bien y ponerme al tanto del equipo", dijo Murillo en sus primeras palabras como central del Barça.

El jugador de Cali aseguró que sabe "lo que significa el Barcelona". "Espero que el tiempo sea largo para demostrar que sé hacer las cosas bien, que estoy para grandes cosas y que esta es una", sentenció, tras firmar su cesión con una opción de compra para el Barcelona a final de temporada cifrada en 25 millones de euros.

"El ritmo con los partidos es mucho más alto que cuando no juegas, pero independientemente de mi situación en Valencia siempre trabajé para estar disponible y lo importante es que me siento bien para entrenar con los mejores", garantizó el colombiano, que apenas ha contado para Marcelino García en la primera parte de la temporada. En este sentido, espera que su situación mejore con Ernesto Valverde. "He tenido una pequeña conversación con él y asimilo la confianza que tiene conmigo solo por el hecho de estar aquí. Solo queda demostrarle a él y al equipo por qué fui elegido para vestir esta camiseta", dijo.

Además, Murillo explicó que es "muy amigo" de Yerry Mina y que el actual jugador del Everton le ha dado consejos para afrontar esta nueva etapa y reconoció que "se puede utilizar la palabra alivio" para describir cómo será no tener que medirse con Leo Messi. "Es una ventaja grandísima tener al mejor del mundo, espero ayudarle a él y al equipo a hacer las cosas de la mejor forma", prometió.

Abidal no descarta más altas

El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, aseguró que el club no tiene "previsto" realizar más incorporaciones en el mercado de invierno, si bien no se ha cerrado en banda a esa opción apuntando que están "atentos a los jugadores dependiendo de la necesidad" que haya en la plantilla.

"Nosotros siempre analizamos nuestra situación interna. No tenemos nada previsto [en fichajes]. A nivel de salidas siempre depende de los jugadores y lo que necesitan. Seguramente algunos necesitan jugar más. Todo se pone en la mesa, se habla y se toman decisiones", afirmó Abidal.