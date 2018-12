Récord del mundo oficioso para Garrido

Jacobo Garrido es el nadador más rápido del mundo en 1.500 metros en piscina corta de la categoría S9 de natación adaptada. Por más que de momento no se homologue, lo suyo es un récord de mundo en toda regla. El coruñés, del Club Natación Liceo, marcó ayer un tiempo de 16:32.31 durante el Campeonato Gallego de invierno que se está disputando en Santiago. Un tiempo que supuso rebajar en más de medio minuto la anterior plusmarca, que estaba por encima de los diecisiete minutos. Pero la Federación Internacional, de momento, no da por válido este tiempo porque según sus reglamentos, la marca tiene que conseguirse durante una competición específica de natación adaptada. "Nosotros, a pesar de que Jacobo es el vigente medalla de bronce en 400 libres en el Campeonato de Europa absoluto, no hemos encontrado demasiadas competiciones internacionales para intentar ir a batir ese récord, por eso es un poco injusto", dice su entrenador Jesús de la Fuente, que se refiere a que en las competiciones oficiales, como Campeonatos de Europa o Campeonatos del Mundo, la distancia de 1.500 metros no entra dentro del calendario oficial de pruebas.

Sea oficial o no, Jacobo Garrido, de 16 años, demuestra estar en plena forma. Desde su cambio de clase, de la S10 a la S9 por el incremento de sus problemas en la pierna -nació con agenesia de peroné y la diferencia de centímetros entre sus dos extremidades se acentúa con el crecimiento, lo que le provoca también lesiones en la cadera que le obligaron a pasar por el quirófano-, se ha convertido en un claro candidato no solo a participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, sino para subirse al podio en la capital nipona. El coruñés ya está acostumbrado a batir récords. Y también a romper barreras o, por lo menos, a demostrar que estas y los límites no existen. La temporada pasada fue el único deportista con discapacidad en clasificarse para el Campeonato de España tanto de larga distancia como de aguas abiertas. En este último, disputado en el río Guadalquivir en Sevilla, hizo además historia al conseguir una medalla. Fue el bronce en la prueba de relevos de 4x1.250 metros junto a sus compañeros del Liceo María de Valdés, Manu Simón y Ane de la Fuente.

El objetivo de Jacobo Garrido para este temporada es el Campeonato del Mundo de natación adaptada que será en agosto en Malasia. Para prepararse, tanto él como sus compañeros María del Valdés, Ane de la Fuente y Gaspar Andrade, además del entrenador Jesús de la Fuente, estuvieron unas semanas de concentración en altura en Sierra Nevada junto al grupo que dirige Fred Vergnoux, técnico de Mireia Belmonte. La próxima, después de Navidad en Font Romeu. Los resultados ya saltan a la vista.