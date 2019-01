Abdelaziz Fatihi prolonga su racha

Abdelaziz Fatihi empezó 2019 de la misma forma que terminó 2018, con victoria. El hispanomarroquí fue el ganador de la San Silvestre Coruña con la que se puso fin al año el pasado 31 de diciembre y ayer, en la primera de las pruebas del circuito Coruña Corre, disputado en Matogrande, volvió a ser el más rápido para anotarse el primer triunfo de la temporada. Ramón Serantes y Esteban Díaz se disputaron al esprint la segunda plaza, que fue para el veterano corredor coruñés por solo un segundo de ventaja. Entre las mujeres la mejor fue Zelin Spencer, del Oviedo Atletismo, que se estrenó en este tipo de carreras populares por delante de una habitual del podio como Teresa Castro. Veinte segundos separaron a ambas, que estuvieron acompañadas en el podio por Cristina Loeda. Los seis formaron parte del cuadro de honor de una jornada con muy buena participación ya que casi mil atletas se dieron cita en el barrio herculino para hacerle frente al frío. 824 finalizaron la carrera absoluta, de seis kilómetros y medio, con casi 200 niños en las categorías menores. La tercera cita del circuito dará paso a un descanso de más de dos meses, hasta el 23 de marzo, cuando se disputará una de las más especiales, la nocturna de la Torre de Hércules. Antes, el calendario marca el 17 de febrero como otra fecha a tener en cuenta con la primera de la triada de las carreras de la ciudad, Coruña21, el medio maratón. Que el ritmo no pare.

Todos los ganadores de la carrera de Matogrande, con salida y llegada frente al colegio Liceo La Paz, fueron los siguientes: Zelin Spencer y Abdelaziz Fatihi (sénior); Ana Bort y David Fernández (sub 20); Carla Cerqueiro y Álex Andreu (sub 23); Ángela Torrente y Esteban Díaz (veteranos 1); Cristina Loeda y Rubén Liñares (veteranos 2); Teresa Castro y Ramón Serantes (veteranos 3) y Pilar Marquiz y Francisco Soto (veteranos 4). En las de menores se impusieron Sara Prieto y Martín Blanco (sub 18), Lucía Nistal y Javier Galán (sub 16), Paula Vázquez y Daniel Salgueiro (sub 14), Jimena Outes y Javier Picos (sub 12) e Irene Santomé y Mauro Seguín (sub 10). La prueba de Matogrande fue la tercera de la temporada de Coruña Corre tras las de Novo Mesoiro y Los Rosales. Le seguirán la de la Torre de Hércules (23 de marzo), la de San Pedro de Visma (5 de mayo), la Vuelta a Oza (8 de septiembre), la del Ventorrillo (20 de octubre), la de Novo Mesoiro (3 de noviembre) y por último, la de Los Rosales (24 de noviembre).