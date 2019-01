Otra vuelta para cumplir objetivos

El fin de semana supuso para muchos de los equipos coruñeses llegar al ecuador de la competición y el momento para hacer balance. Los objetivos de principio de temporada están cerca, para algunos más que otros, y queda una vuelta para intentar alcanzarlos, por lo que cada partido se vuelve más importante que el anterior. La ciudad cuenta con cuatro equipos en la máxima categoría nacional. Dos del Liceo, el CRAT y el Viaxes Amarelle. Dos buscan el título. Dos, la permanencia. Objetivos diferentes y situaciones dispares para luchar por ellos. En el segundo escalón se sitúan el Leyma Coruña, el Autos Cancela Zalaeta, el CRAT masculino, el Maristas, el Calasancias y el Oleiros. Todos a las puertas del honor, peros unos pensando hacia arriba y otros en consolidarse. Por último está el histórico OAR, un proyecto que este año ha tenido que reinventarse pero que año tras año sueño con regresar a la elite.

▶Deportivo Liceo. Para los verdiblancos, cada temporada supone un reto en el que se propone luchar por todos los títulos que están a su alcance. En la OK Liga, el objetivo está a cuatro puntos, los que le separan del Barça, una vez que el fin de semana finalizó la primera vuelta. La segunda, además, se abre con un apasionante duelo entre ambos en el Palau (martes 22) que puede decidirlo todo antes de tiempo o acercar todavía más a los coruñeses al liderato. El club tiene otros dos equipos en liza, aunque todavía les queda un mes para llegar al ecuador. El femenino, también en la máxima categoría, tiene lejos la meta de la permanencia, sobre todo después de perder el domingo en Reus, aunque con 14 partidos por delante para revertir la situación. El filial, en OK Plata, marcha segundo, en puestos de ascenso, este fin de semana recibe al líder Mataró y pase lo que pase ya tiene asegurada su presencia en la Copa Princesa, que será en A Coruña en febrero.

▶CRAT. El equipo de Arquitectura es el único en activo, junto con el Liceo y el Dépor, con un título, ya que fue campeón de División de Honor femenina en 2015. Es un grande y como tal, siempre opta a ganar. Esta temporada empezó con titubeos, pero tras cuatro victorias seguidas ya se ha situado tercero, en puestos de play off, a tres puntos del segundo y a ocho del líder Cisneros. En su caso, no obstante, no está en el ecuador ya que ya lleva tres partidos de la segunda vuelta. Le faltan cuatro para sellar el objetivo e incluso mejorar la posición para ser cabeza de serie en la lucha final por la liga. El conjunto masculino también es, tras tres partidos ya de la segunda vuelta, tercero, pero de División de Honor B -segunda categoría-, a dos del segundo y a cinco del primero.

▶Viaxes Amarelle. En su regreso a Primera División, no podía haber otro objetivo que la permanencia y las naranjas, a un partido del cierre de la primera vuelta, están cuatro puntos por encima de la zona de descenso. Aunque les costó el inicio del curso, el equipo coruñés se mostró especialmente infalible en los duelos contra los rivales directos, lo que le ha permitido ese colchón de tranquilidad. De menos a más, en la segunda vuelta el conjunto tiene que atar la salvación.

▶Leyma Coruña. En pleno proceso de recuperación tras un bache de nueve derrotas seguidas que le hicieron hundirse en la clasificación, el equipo dirigido por Gustavo Aranzana tiene toda una vuelta por delante, que inicia mañana en Valladolid, para alcanzar un play off de ascenso a la ACB que ahora se sitúa a una distancia de dos victorias. La versión de los naranjas en el último tramo de 2018 y principio de 2019 invita al optimismo. Quedan 17 finales por delante.

▶Autos Cancela Zalaeta. Campeón de invierno de su grupo de Superliga 2 fememina y recién llegado de participar por primera vez en la Copa Princesa, las colegiales inician este fin de semana la segunda vuelta con un duelo en el Barrio de las Flores en el que se jugará mucho, pues recibe al segundo clasificado con el que está empatado y el que se presupone que será su principal rival de aquí a final de la liga. La fase de ascenso a la Superliga, siguiente objetivo de las coruñesas.

▶Maristas. Después de muchos años intentándolo, el equipo desembarcó esta temporada en la segunda categoría nacional, una liga ya profesional y a la que le está costando adaptarse. Aun así y pese a todas las dificultades, dos victorias en la primera vuelta le sitúan cerca de la permanencia, a dos pasos. En la segunda vuelta las coruñesas quieren luchar por este sueño y para ello, hacen un llamamiento a la afición, con puertas abiertas y entrada gratuita para todos los partidos. Empezando por el de este fin semana, un duelo directo contra el Inmobiliaria Víctor Antuña que será el sábado a las 20.30 horas.

▶Calasancias y Oleiros. Dos proyectos similares que iniciaron este curso la andadura en Superliga 2 masculina con el objetivo de asentarse y que debido a su inexperiencia y a su juventud, se están encontrando problemas. El Calasancias solo ganó un partido, al Oleiros, que todavía no se ha estrenado. Ambos se enfrentan el sábado en el inicio de la segunda vuelta.

▶Investo OAR. El equipo que dirige Pablo Aguirregabiria sufrió mucho en una primera vuelta que terminó el fin de semana pasado. Solo tres triunfos que lo dejan en zona de peligro. Los refuerzos, encabezados por el goleador Diego Martínez, agitan las esperanzas de mejorar en la segunda vuelta que arranca el sábado en San Francisco Javier frente al Lavadores.