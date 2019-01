Cuatro días y dos finales para el Liceo

En cuatro días, en solo cuatro días, el Deportivo Liceo se juega buena parte de la temporada. Es así de caprichoso el calendario, que junta dos partidos de máxima exigencia, los dos fuera de casa, sin casi tiempo para recuperarse de uno a otro. Primero en Lisboa frente al Sporting en la cuarta jornada de la Liga Europea. Después en Barcelona, contra el equipo culé, en el inicio de la segunda vuelta de la OK Liga. Dos competiciones diferentes pero la misma falta de margen de error. Porque si pierde, el equipo coruñés diría adiós a sus opciones de clasificación para cuartos en la continental y de dejar viva la doméstica, ya que ahora son cuatro puntos los que le separan del líder y siete sería ya una distancia prácticamente insalvable.

Para empezar, Europa. Duelo ante el vigente campeón de Portugal y una de las mejores plantillas del mundo. Tanto, que al Sporting le sobran jugadores. Dos por partido. Una situación prácticamente inédita en el hockey sobre patines, porque cada encuentro se quedan en la grada dos estrellas de este deporte. Los lusos, también verdiblancos, se impusieron hace un mes y medio en el Palacio de los Deportes de Riazor por 1-4. Le bastó una gran segunda parte y las acciones individuales de sus estrellas para darle la vuelta al partido. Hasta ahora, de hecho, parecían invencibles tanto a nivel continental como en su propio liga. Pero el fin de semana pasado sufrieron su primera derrota al perder por 5-7 ante el Paço de Arcos. Un camino que necesita seguir el Liceo para aumentar sus opciones de clasificación para los cuartos de final de la Liga Europea.

Porque su situación en el grupo B es complicada. Después de dos derrotas, la mencionada contra el Sporting y otra en Italia frente al Forte, solo tiene 3 puntos, los conseguidos en la victoria contra el Herringen alemán. Los portugueses marchan con 9 y un triunfo esta tarde les daría matemáticamente la clasificación a falta de dos partidos. El Forte es segundo, con 6, y hoy recibe al conjunto teutón, en principio el más flojo de los cuatro que forman esta primera fase, por lo que presumiblemente se pondrá con 9. Por tanto, si el Liceo no suma quedará prácticamente sentenciado. Seis puntos para remontar en solo dos partidos, uno contra el Herringen y otro frente a los italianos, ante los que deberían además levantar el 5-2 de la primera vuelta -contando también que el Forte no puntúe contra el Sporting-. Difícil, pero no imposible, aunque lo mejor sería por lo menos conseguir un punto en Portugal que ponga las matemáticas de parte de los pupilos de Juan Copa.

Femenino y filial

Para el filial de OK Plata también es una jornada importante. Se enfrentan en el Agra el primer clasificado, el Mataró, y el Liceo, segundo y que el pasado fin de semana goleó al Raspeig a domicilio (2-11), por lo que demostró estar muy en forma. De la pista coruñesa solo se escaparon dos puntos con un empate frente al Barcelona. El partido puede servir de ensayo, además, de la próxima Copa Princesa.

En el caso del equipo femenino, doble jornada en Elviña. Hoy reciben al Girona (17.00 horas) y mañana, al Las Rozas (13.00 horas). La necesidad de las verdiblancas sigue siendo puntuar, cuanto más mejor. De momento, solo lograron un empate en once partidos.