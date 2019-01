Con mente y cuerpo en Barcelona

A Coruña-Lisboa-Barcelona. El Deportivo Liceo, después de la derrota de ayer en la Liga Europea contra el Sporting, se encuentra desde ayer en Barcelona, donde hoy entrenará y mañana abrirá la segunda vuelta de la OK Liga en el Palau. Será un partido de vital importancia. A cuatro puntos de los azulgrana, el equipo que dirige Juan Copa puede reengancharse definitivamente a la lucha por el título o prácticamente despedirse de él por más que todavía quedaría media liga por delante. En toda la primera vuelta, el Barça solo dejó escapar seis puntos con tres empates (Noia, Reus y Lleida). Por eso siete parecen demasiados pese a que matemáticamente las opciones seguirían abiertas y la competición siempre acaba dando sorpresas.

El Liceo sabía que afrontaba dos finales seguidas y la primera no salió como esperaba. La derrota en la capital portuguesa contra el Sporting le pone contras las cuerdas. Su clasificación para los cuartos de final de la competición continental ya pende de un hilo, con demasiados condicionantes, incluso alguno que ya no depende ni de él. En los dos partidos que quedan de la fase de grupos, para empezar necesita ganar en la próxima jornada al Herringen alemán y que el Forte no sume contra el Sporting en un partido en el que precisamente un punto sirve a los dos equipos, a los lusos para ser campeones y a los italianos para clasificarse. Si se dan estas dos premisas, para la última jornada, en el duelo directo contra el Forte, el Liceo tiene que ganar y hacerlo con más de tres goles de diferencia porque en Italia perdió por 5-2.

De ahí lo trascendental del partido de hoy en el Palau, que tiene pinta de final. De momento, en lo que va de temporada, ambos ya se han visto las caras en dos ocasiones, con una victoria para cada bando. La del Liceo le sirvió para levantar el título, la Supercopa de España, el único de 2018 que se le escapó al conglomerado de estrellas azulgrana. Con solo una semana de diferencia llegó el otro, en la primera jornada de la OK Liga, en la que el Barça pudo con los verdiblancos en el Palacio de los Deportes de Riazor por un ajustado 4-5. Así que además de ganar los coruñeses buscarán recuperar el golaveraje particular ante posibles futuros empates a puntos. Después de un casi adiós a Europa, despedirse también de la Liga dejaría al Liceo con el único consuelo hasta final de temporada de la Copa del Rey, que será en Reus del 21 al 24 de febrero.