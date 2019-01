"Me queda mucho por delante, pero yo me veo en los Juegos Olímpicos"

Tiene solo 14 años, pero Elisa Martínez es ya una de las más firmes promesas de la esgrima española. Tanto que, pese a estar en su primer año de la categoría infantil, ya que se ha clasificado para disputar el Campeonato del Mundo júnior, es decir, contra deportistas que tienen incluso cinco años más que la coruñesa. El Mundial será en abril y antes todavía participará en el Campeonato Mediterráneo y en el Campeonato de Europa, por lo que se encuentra en plena preparación de una temporada intensa junto a su entrenador, el cubano Amauris Temó Semanat, del Club Esgrima Coruña, aunque también ha pasado temporadas concentrada en Madrid con el equipo nacional. Ella dice que solo quiere aprender para todo lo que le queda por delante. "Aún me quedan muchos años y muchos Mundiales a los que ir", avisa y no se corta: "Yo me veo en unos Juegos Olímpicos". Pero dentro de unos cuantos años. "Los de 2028 estarían bien".

- ¿Nerviosa por todo lo que se avecina, sobre todo el Mundial?

-Nerviosa no. Con ganas de vivir una experiencia nueva. Solo tengo 14 años y será un Mundial cadete, es decir, para menores de 17, y júnior, menores de 19.

- En la Copa del Mundo se clasificó en la séptima posición. ¿Espera un nivel similar?

-Yo creo que habrá un nivel bastante alto y que será una competición muy dura.

- ¿Cuál será el objetivo?

-Simplemente coger experiencia. Aún me quedan muchos años y muchos Mundiales a los que ir. La intención es pasar la poule, que es la ronda inicial de todos los campeonatos, y a ver si en el cuadro principal puede pasar alguna ronda. Con eso me conformaría.

- ¿Tiene alguna otra competición marcada en rojo para esta temporada?

-Sí, el Campeonato de España que será en mayo. Es mi primer año en la categoría y quiero ir a por el oro. Pero hay que ir poco a poco, aunque reconozco que de momento, todo va bastante bien.

- ¿Y a largo plazo?

-Como todos los deportistas, ir a los Juegos Olímpicos. Yo me veo en ellos. Por edad ya me tocaría en los de 2028.

- ¿Cuál es su punto fuerte: la preparación física, la estrategia o la concentración?

-Para ser un buen esgrimista hay que tener una mezcla de las tres. Física para aguantar. Estrategia y táctica para los enfrentamientos. Y también capacidad mental, sobre todo para remontar cuando vas por detrás. Yo creo que de las tres, la que mejor se me da es la capacidad física. Tengo mucho aguante.

- ¿Y la peor y que todavía tiene que mejorar?

-La mental. Me cuesta mucho concentrarme y cuando voy por detrás en el marcador, me hundo con bastante facilidad. También creo que es una cuestión de experiencia. Con los años iré mejorando en esto.

- ¿Cuántas horas entrena a la semana?

-Entre dos y tres horas de lunes a viernes. Y todos los fines de semana voy a competiciones. Mi entrenador es Amauris Semanat y llevamos cinco o seis años juntos. La confianza entre nosotros es total.

- ¿Rinde tanto en los estudios como en el deporte?

-Sí, claro. Los estudios los primeros. Yo estoy en Tercero de la ESO, así que de momento es todo bastante fácil.

- ¿Cómo fue su primer contacto con la esgrima?

-Mi madre me apuntó con nueve años a la escuela municipal. Me dijo que eligiera entre esgrima y atletismo. Me llamó más la atención la esgrima. Y aquí estoy.

- ¿Por qué se quedó?

-Porque de la esgrima me gusta absolutamente todo.