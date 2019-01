El Porto se lleva a Xavi Malián y Carlo di Benedetto

Aún queda la Copa del Rey y opciones en la Liga Europea, aunque dependan de terceros, pero el Deportivo Liceo ya empieza a planificar una próxima temporada en la que tendrá que afrontar una importante reconstrucción con la salida de algunas de las principales piezas del proyecto. El portero Xavi Malián y el delantero Carlo di Benedetto, que este curso es el máximo goleador verdiblanco, ya han confirmado al club que no seguirán porque fichan por el Porto portugués. Dos bajas a las que podría unirse la de Eduard Lamas, en negociaciones con el Benfica de Alejandro Domínguez, que ya es su técnico en la selección española. Si no se produce ninguna sorpresa más (el periódico O Jogo apunta a que el Porto también ha hecho una oferta a Sergi Miras), estas tres ya significarán que Juan Copa pierde prácticamente la mitad de los efectivos con los que contaba. Primer reto deportivo importante para la nueva junta directiva, que ya trabaja para cubrir esos huecos con varias conversaciones avanzadas y que no pase como el curso pasado, en el que el Liceo no reaccionó al fichaje de César Carballeira por el Reus y se quedó con una plantilla demasiado corta.

Xavi Malián y Carlo di Benedetto son parte de la columna vertebral del Liceo. Sobre todo el portero, que ya llevaba en la casa verdiblanca desde 2010. En realidad, desde un año antes, en el que jugó cedido en el Cerceda. Procedente del Voltregá, una gran escuela de porteros, el catalán ya demostró en el equipo rojiblanco, cuando apenas contaba con 20 años, que estaba destinado a ser uno de los mejores guardametas del mundo. Fue el elegido para sustituir bajo las redes a otro histórico como Jaume Llaverola y en ocho temporadas ya no se separó de ellas salvo al comienzo de la temporada 2014-15, cuando una lesión de rodilla le obligó a pasar por el quirófano justo después de haberse colgada la plata con la selección española en el Europeo. Porque si con el Liceo levantó dos Copas de Europa, una OK Liga, una Supercopa de Europa, dos Intercontinentales y dos Supercopas de España, su palmarés con el combinado nacional se completa con los títulos mundial y continental de los dos últimos años.

Una baja importante como la que supondrá también la salida de Carlo di Benedetto. El francés llegó en el verano de 2015 y se irá tres años después convertido en un jugador nuevo. En su primera temporada en el club apenas contó con la confianza de Carlos Gil, lo que cambió por completo con la llegada al banquillo de Juan Copa, que supo sacarle rendimiento al espigado delantero galo. Este curso, de hecho, es el máximo goleador del Liceo y marcó el tanto que dio a los verdiblancos el título de la Supercopa de España frente al Barcelona. Su vinculación con la ciudad a través de su familia materna parecía predestinarle para jugar en el conjunto coruñés. Lo que podría valer también para sus hermanos mellizos Roberto y Bruno, que triunfan en el Lleida, con el que el año pasado ganaron la Copa CERS, y que podrían ser los siguientes. Sustituir a Malián parece más complicado, pero precisamente su llegada al Oporto provocará la salida de Carles Grau, otro gran portero e internacional con la selección española, que quedará libre y sin destino. Otra opción es apostar por los dos jóvenes talentos argentinos, Fabrizio Ciocale y Facundo Bridge. El primero juega en el filial de OK Plata y el segundo compagina primer y segundo equipo. Muchas opciones abiertas para reconstruir un equipo que queda herido.