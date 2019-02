Carrerilla hacia la Copa del Rey

El Deportivo Liceo inicia hoy contra el Sant Cugat (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.30 horas) un periodo de dos semanas que le llevará hasta la Copa del Rey, uno de los objetivos de la temporada. Todo está encaminado a llega en el mejor momento posible a la cita en Reus, que arrancará el jueves 21 con el duelo de cuartos de final contra el Voltregá, pero por el camino también hay cosas importantes por las que jugar. Primero esta mañana en la OK Liga, que regresará el miércoles con un duelo en Calafell. Sin parar, el sábado los verdiblancos viajarán a Alemania para la penúltima jornada de la Liga Europea, de donde regresarán justo antes de preparar su desembarco en el torneo del KO. Un maratón en el que Juan Copa prefiere no forzar. El equipo ha estado entre algodones las últimas semanas, con muchos problemas de lesiones. Hoy tampoco contará con Marc Coy, aunque sí con Eduard Lamas. A la convocatoria regresa Martín Payero y entrará de nuevo el canterano Mikel Abeal.

Serán los efectivos con los que el técnico contará en el partido contra el Sant Cugat en el que el Liceo tiene que ganar para que la distancia con el Barcelona no se convierta ya en un abismo insalvable. Ahora los azulgrana están a diez, porque el viernes abrieron la jornada en la OK Liga con una cómoda victoria sobre el Calafell (4-0). Para volver a poner las cosas en su sitio, a siete del líder, y además para aprovechar el empate de ayer del Reus contra el Vic (3-3) en el duelo por el subcampeonato, el conjunto coruñés está obligado a no fallar frente a un rival que en la primera vuelta ya le dio un susto. Los verdiblancos empataron en su pista (3-3) en un encuentro que además iban perdiendo hasta que a escasos segundos de la bocina Marc Coy marcó el tanto de la igualada. El catalán no estará sobre la pista, pero sí un Carlo di Benedetto que ha recuperado el olfato y el ritmo goleador. Después de cinco partidos sin ver portería, el francés lleva siete goles en los dos últimos encuentros. Pablo Álvarez, con el que compartía pichichi al inicio de la jornada, marcó tres el viernes, por lo que el galo no quiere perder comba.

El 3-3 de octubre supuso para el Sant Cugat el primer punto de la OK Liga. Una vuelta después, los catalanes llegan a A Coruña fuera de la zona de descenso y con un ligero margen sobre los puestos de peligro. Tiene 16 puntos, muchos conseguidos de uno en uno porque además del obtenido contra el Liceo también empató contra Voltregá, Vendrell, Caldes, Vic, Igualada y Alcobendas, contra los madrileño la semana pasada. Esto demuestra también que se trata de un equipo que casi nunca le pierde la cara a los partidos, con muchas derrotas por la mínima y también victorias. Le ganó al Calafell, al Lloret y sorprendió al Lleida, por lo que los verdiblancos no podrán confiarse en ningún momento. Entre sus goleadores destaca Pau Gilabert, con once tantos, aunque la faceta ofensiva está repartida porque le siguen Farnés y Yepes con 9 y 8 respectivamente.