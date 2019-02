El anfitrión contra el favorito

Por la mañana, antes de conocerse el resultado del sorteo de emparejamientos de las semifinales de la Copa Princesa, Andi Colaianni lo tenía claro: "Yo quiero al Mataró". Deseo cumplido para el técnico del filial del Deportivo Liceo. Apunta alto el argentino, porque esta tarde (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.00 horas) tendrá enfrente al líder invicto de la OK Plata, el único equipo que fue capaz de ganar este año en A Coruña -aunque en el Agra (4-6)- y seguramente el favorito de una competición muy igualada. "Quiero la revancha", dice el técnico. "Seguramente nos esperarán atrás y ellos saben manejar muy bien los tiempos del partido. Pero nosotros tenemos que hacer valer el plus que supone jugar en casa. Vendrá nuestra gente a vernos y el Palacio no es una cancha cómoda", añade.

Los verdiblancos afrontan el partido con ambición y con casi toda la plantilla disponible. No estará Facundo Bridge, que definitivamente ya forma parte del primer equipo de Juan Copa y viajará a Alemania para la Liga Europea, ni el lesionado Carlos Alonso. Pero Colaianni sí que podrá contar con Martín Payero, Fabrizio Ciocale, Mikel Abeal y Adrián Candamio, que en las últimas semanas han completado las convocatorias en OK Liga debido a las bajas por lesión y sanción. Un hecho que es a la vez desventaja, porque sumó pocos entrenamientos con todos juntos, pero también un punto a favor, porque sus jugadores se rodaron en una categoría superior. "Yo me pongo contento cuando los llaman porque también es el objetivo del filial", apunta.

El entrenador asegura que pese a todo llegan bien y "con mucha ilusión". La Copa es un premio para unos debutantes en la categoría, pero un premio que se ganaron a pulso. Son los anfitriones y como tal tendrían derecho a ir independientemente de su clasificación, pero cumplieron también con el otro requisito gracias a una gran dosis de intensidad de juego que les llevó a acabar la primera vuelta en tercera posición. "Nadie contaba con nosotros", reconoce Colaianni, "pero ni nosotros mismos". El técnico, no obstante, confiaba en que la Copa era posible: "Material hay, trabajo duro también. Los chavales han crecido, individualmente y como grupo. Y poco a poco se fueron dando los resultados".

El Taradell y el Palafrugell serán los protagonistas de la segunda semifinal de la Copa Princesa (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.00 horas). En el único enfrentamiento previo de la temporada, el Palafrugell se impuso en su casa por 3-2 con goles de Ferrán García, Guillem Ribot y David Carles por los de Xavi Soler y Dani Rodríguez. Actualmente, el Taradell ocupa la segunda posición de la clasificación de la OK Plata con 26 puntos por los 23 del Palafrugell, cuarto.

El ganador disputará contra el vencedor del Deportivo Liceo-Mataró la final que será mañana a las 12.00 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor. La entrada es gratuita para socios del Dépor y el Liceo y menores de 12 años. El abono para los tres partidos cuesta 5 euros.