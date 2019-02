Mauro Triana, subcampeón de España de 200 metros

Mauro Triana llegó a Antequera en el noveno puesto del ranking de los participantes en 200 metros y se marcha con la medalla de plata del Campeonato de España absoluto en pista cubierta, lo que dispara sus aspiraciones para una temporada al aire libre que le augura grandes resultados. El atleta del Playas de Castellón, entrenado en A Coruña por José Carlos Tuñas, batió el récord gallego de la distancia que él mismo poseía. Lo rebajó en 17 centésimas para dejarlo en 21.28 segundos. Eso en las semifinales del sábado. En la final de ayer casi calcó el tiempo con 21.30, lo que le sirvió para ganar su serie, pero antes había corrido más rápido su compañero de equipo Daniel Rodríguez, con 21.08. Completó el podio Oriol Madi (Sant Celoni) con 21.39.

La medalla de plata devuelve la sonrisa a Triana después de prácticamente dos años con un calvario de lesiones tras otro. Esta es la primera temporada en la que el coruñés ha podido entrenarse con normalidad, sin parones para recuperarse, y los resultados se notan. Por su altura, sin embargo, la pista cubierta no le favorece -"hay muchas subidas y bajadas, curvas... suele beneficiar a los que tienen una zancada más corta", explicaba en la previa -, por lo que se presenta una temporada al aire libre con muchos retos y prometedora.

Iglesias, cuarta

Otra de las bazas coruñesas en este campeonato era Paula Iglesias en los 400 metros. Después de proclamarse campeona de España sub 23 hacía tan solo siete días -con nuevo récord gallego incluido (54.02)-, la velocista del Riazor Coruña cumplió con el objetivo de meterse en la final y en ella, se quedó a las puertas del podio en la cuarta posición. Como era previsible le superaron las internacionales Laura Bueno (53.08) y Aauri Bokesa (53.81). En tercera posición, sin embargo, se coló una de las sensaciones del campeonato. Con solo 15 años, y campeona del mundo sub 17 de fútbol con la selección española, Salma Paralluelo pulverizó su mejor marca personal para dejarla en 53.83, mínima para participar en el Campeonato de Europa absoluto. La coruñesa se volvió a quedar muy cerca de su tiempo y firmó 54.25. Para verano, la pupila de Margot Garnelo, también su madre, aspira a clasificarse para el Campeonato de Europa sub 23.