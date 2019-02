"Sin duda, los que nos hemos subido al avión vamos a ir a por todas"

El técnico del Deportivo Liceo, Juan Copa, afronta la Copa del Rey con confianza pese a las bajas que merman el potencial del equipo coruñés, que se estrena en la competición esta tarde (Pavelló Olimpic de Reus, 19.15 horas) frente al Igualada: "No tengo ninguna duda de que los que nos hemos subido al avión vamos a ir a por todas".

- Llegan a la Copa tras caer en la Liga Europea. ¿Cómo valora el 0-0 entre el Forte y el Sporting?

-Era una de las posibilidades que se podía dar. Sabíamos que teníamos que puntuar contra el Sporting en casa o fuera, para que no hubiera esta opción. Vimos el partido en el hotel. No se puede decir nada a ciencia cierta de lo que hubo o no, allá ellos. Era un resultado que le valía a los dos y no voy a entrar en valorarlo más. No es un problema nuestro. Los culpables somos nosotros porque hicimos una Liga Europea mala. El calendario tampoco nos ayudó. Y sin ninguna duda el grupo era el más fuerte de los cuatro, pero no conseguimos el objetivo, que era entrar en cuartos.

- Suele afirmar que le gusta la Copa. ¿Por qué?

-Son competiciones cortas como la Supercopa con un formato muy bueno. Ir pasando eliminatorias y llegar a la final es muy bonito, como hicimos el año pasado? Me gusta porque si tienes tres días buenos puedes ganar un título y además el club hace quince años que no la gana y a mí me gustaría ganarla algún día. Es la competición más abierta porque si tienes un mal día te vas para casa y eso le puede pasar a cualquiera. El año pasado ya estuvimos muy cerca. A ver si podemos este año hacer lo mismo y cambiar el final.

- Con tantas bajas, ¿cambia el objetivo?

-No. En un club como el nuestro, con una camiseta tan grande, el objetivo no se puede cambiar. Hay que ser realistas en el sentido de que nos gustaría llegar en mejores condiciones, no solo por las bajas sino porque la semana pasada fue muy dura, con seis días fuera y dos partidos seguidos. Si bien digo que me encanta el formato de Copa, creo que la semana previa no se puede castigar a los equipos con dos partidos y dos viajes. Eso solo favorece a un equipo, el que tiene la plantilla más amplia, y ya sabemos todos quién es. No puede estar tan comprimido el calendario. A partir de ahí, no tengo ninguna duda de que los que nos hemos subido al avión vamos a ir a por todas. El filial está haciendo una gran temporada, entrenan con nosotros, y en nuestro ADN está el de reconstruirnos. Los objetivos van a ser los mismos.

- El equipo ya lleva así un mes y han ido bien las cosas.

-Sabíamos que iniciábamos la temporada con una plantilla corta y que la baja de César (Carballeira) iba a ser importante, también por no haberla cubierto. Hemos tenido que tirar mucho del filial, cuidar a Facu Bridge, que todavía es júnior pero que ha dado un paso muy importante. Lo mismo Ciocale, que ya va a pasar a formar parte del primer equipo. Llevamos un mes haciendo convocatorias distintas en cada partido y nos ha ido bien, con las cinco victorias. Todas sufriendo, lo que también nos viene bien para la Copa, porque seguramente vayan a ser partidos a cara de perro. A la gente que ha podido estar solo puedo felicitarla porque ha hecho un esfuerzo enorme para consolidarnos en la segunda posición en la liga. Somos el equipo que está más cerca del Barcelona, otros están a 14 puntos. Esto habla de los genes del equipo y cómo compite. Necesitamos que todos estén comprometidos tanto para la Copa como para lo que queda de liga.

- ¿Cuánto ha dormido en el último mes?

-Bastante poco, con un nivel de estrés muy alto por muchas cosas. Estamos en un año complicado. Hemos ido de más a menos, nos está costando mucho formar el grupo. Venimos de un palo importante con la eliminación de Europa pero somos un equipo que nos levantamos pronto y que ya estamos pensando en la Copa. Lo único que le pido a los jugadores es que compitan. Tengo un grupo muy bueno. A ver si tenemos un poco de suerte, ya que últimamente nos está dando la espalda y este equipo se lo merece.

- ¿Es una Copa con sabor a despedida?

-Hay que ser realistas y saber que el grupo no va a ser el mismo la temporada que viene. Es lógico porque tenemos jugadores muy buenos y han recibido ofertas muy importantes. Para nada va a influir en lo que queda de liga. Cada uno sabrá cómo quiere despedirse. Estoy convencido de que todavía nos quedan retos y la Copa puede ser un punto motivacional. Hay gente que lo ha dado todo por el club, que tiene muchos títulos y que le falta la Copa. Puede ser un factor mental, que esos jugadores se despidan con ese título que les falta en su gran palmarés. Vamos un poco justos pero lo tenemos que suplir con carácter, siendo un equipo inteligente y esa parte emocional nos puede servir.

- ¿En algún momento piensa en cómo se torció tanto una temporada que empezó tan bien?

-El miedo que tenía al principio eran las lesiones. Normalmente no suele haber tantas. Además este año las tarjetas por acumulación son cuatro, no cinco. Sabíamos que había que tener una plantilla más larga. Y nunca tuvimos ese pelín de suerte. En liga regular hacerle daño al Barça es complicado. El año pasado sí que tuvimos muchas opciones y creo que nos perjudicó el ir a por todos los títulos.

- ¿Se demuestra que es importante tener un filial en segunda categoría para que esté acostumbrado a competir a un nivel alto?

-Andi está haciendo un gran trabajo y estamos compenetrados. Pudieron ser campeones de Copa y son terceros en liga. Eso demuestra que cuando tienen que subir al primer equipo, están preparados.

- ¿Es una pista de por dónde tiene que ir el nuevo Liceo, una apuesta por la juventud?

-Lo primero es el club. Del Liceo se han ido jugadores, antes era el Barça, ahora se ha metido la liga portuguesa, pero eso no significa que no haya jugadores que no quieran venir al Liceo. Me consta que la directiva está trabajando muy bien y con conversaciones avanzadas con la idea de formar un equipo competitivo. Igual tenemos que empezar a apostar por jugadores jóvenes muy buenos que vienen y después ser listos en el mercado. Hay otros equipos más pudientes, pero también creo que del acuerdo con el Deportivo se verán sus frutos en un futuro. Intentaremos que sea ya la próxima campaña.