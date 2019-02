El Liceo ya está en semifinales de la Copa del Rey

El Deportivo Liceo se clasificó para las semfinales de la Copa del Rey al eliminar en cuartos de final al Igualada, al que se impuso por 5-1. Los verdiblancos no acusaron las bajas de los hermanos Lamas, Josep por sanción y Eduard por lesión, y con un partido muy serio de todos sus jugadores no dieron opción al conjunto arlequinado. Ahora espera rival para el sábado, que saldrá del duelo que disputan a las 21.15 horas el Reus, equipo anfitrión, y el Lleida.

El Liceo jugó muy inteligente. Bien plantado atrás, con Xavi Malián como seguro de vida, tuvo muchas ocasiones en ataque, pero tuvo que esperar al minuto 16, con un penalti de Sergi Miras, para adelantarse en el marcador. Siguió siendo el dominador y obtuvo su premio en los últimos segundos de la primera parte con dos goles, uno de Facundo Bridge y otro, ya sobre la bocina, de David Torres.

Recortó el Igualada en el inicio de la segunda parte por medio de César Vives, aunque los árbitros no vieron que la bola tocó antes en Roger Bars. No perdieron los nervios los coruñeses y volvieron a aumentar su renta con otro penalti magistralmente lanzado por Sergi Miras. A bola parada falló su ocasión Jordi Méndez y no perdonó por contra el Liceo, con Carlo di Benedetto como protagonista.