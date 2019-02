Hasta pareció fácil. El Deportivo Liceo realizó un partido casi perfecto ante el Igualada para ganar por 5-1 y plantarse en las semifinales de la Copa del Rey, donde mañana se enfrentará al Lleida. No se echó de menos a los hermanos Lamas. Y eso fue porque cada uno de los jugadores con los que contaba Juan Copa, que volvió a dar una lección de motivación y planteamiento, dieron un paso adelante. Incluso un Marc Coy que a veces prácticamente iba a la pata coja. Muy seguro Xavi Malián. Imperial Sergi Miras, que además aportó dos goles de penalti. Explosivo Facundo Bridge. Mágico David Torres. Resolutivo Carlo di Benedetto. Impasible Martín Payero. Con la aportación de los canteranos Fabrizio Ciocale y Pablo Parga, que tuvieron sus minutos. La unión hace la fuerza. Intensidad. Cero riesgos. Mucho dinamismo. Perfecto en la bola parada. Y al final, conservando fuerzas para el próximo compromiso. Ya solo quedan dos para ser campeón.

Tardaron 16 minutos los verdiblancos en abrir el marcador. Pero no había nervios. Prácticamente todas las ocasiones eran coruñesas. se sucedían. Combinaron Bridge y Torres. Lo intentó Di Benedetto, incluso estrellándose contra el palo. Torres se paseaba de un lado a otro de la pista sin que nadie pudiera acercarse a la bola. Miras iba muy sobrado. A él le tocó la responsabilidad de ponerse frente al portero Elagi Deitg para lanzar el penalti. No falló, con uno de sus reconocidos misiles. El 1-0 no cambió mucho la dinámica. El Igualada no conseguía acercarse al área liceísta. Solo una precipitación de Marc Coy en el centro de la pista propició una contra peligrosa. Pero robó Miras, se la pasó a Di Benedetto y este rozó el segundo. Todo el juego tenía un color. Y el premio llegó en 30 segundos con los goles de Facu Bridge y Torres, este sobre la bocina, con sendas jugadas de tiralíneas.

El golpe parecía definitivo pero los arlequinados no se iban a rendir tan fácilmente. Recortó al inicio del segundo tiempo, aunque con polémica porque el Liceo reclamó que la bola lanzada por César Vives había rebotado en Roger Bars. No perdieron la concentración los pupilos de Juan Copa, que se sabían con mucha ventaja. Siguieron a lo suyo. Con una ocasión tras otras y sin dejar que el rival se acercara a los dominios de Malián. Y volvieron a poner tres goles de renta con otro penalti y misma definición ejemplar de Miras.

El único problema para el Liceo eran las faltas. Empezaban a acumularse. Llegó a la décima. Malián resolvió ante Sergi Pla. Y llegó a la decimoquinta. Jordi Méndez tiró alta. La bola parada, con la que tantas veces le salió cruz, aportó la sentencia. Bridge culminó un gran partido al forzar una azul a César Vives. Di Benedetto clavó la falta directa en las redes. Quedaban tres minutos y el gol anulado a Bars no hubiese cambiado la historia. Muy superior el Liceo. Le esperan las semifinales. Será ya mañana. Para hoy quedan los otros dos partidos de cuartos de final. El primero que enfrenta al Voltregá y al Caldes (19.15 horas) y después, el plato fuerte, ya que el favorito Barcelona abre el camino ante un duro Noia (21.15 horas)