Liceo y Barcelona volverán a protagonizar una final, esta vez la de la Copa del Rey. Será la segunda vez que ambos luchen cara a cara por un título esta temporada y la primera, la Supercopa de Europa con la que se abrió el curso, fue para los verdiblancos. Esta vez las fuerzas no parecen tan niveladas, pero el equipo que dirige Juan Copa no ha parado de sorprender en la competición que se disputa en Reus. Sin dos de sus principales jugadores como son los hermanos Josep y Eduard Lamas, rendirse nunca fue una opción. Se deshizo primero en cuartos del Igualada y ayer, con remontada incluida y sabiendo sufrir, pudo con el Lleida en las semifinales para plantarse en la gran final de esta tarde (Pavelló Olimpic de Reus, 17.00 horas). El Barça será otra cosa. Sobre el papel los azulgrana son indiscutiblemente favoritos. Ya solo en número son superiores. Pero los coruñeses no tienen nada que perder e intentarán suplir sus carencias con ese espíritu tan suyo de no darse por vencidos, una competitividad que han encarnado a la perfección en la ciudad tarraconense. Ellos ya han llegado hasta la final. Entrega no les faltará. Lo que resulte de la ecuación entre juego y suerte dirá el resto.

"En el último mes nos ha sido esquiva, a ver si en la Copa tenemos un poquito más de suerte, que nos la merecemos, y podemos cambiar el final del año pasado", dijo Juan Copa antes de viajar a Reus. Porque el Liceo también llegó hasta el último partido en 2018. Hacía entonces catorce años que no lo conseguía. Ahora lo hace por segunda vez consecutiva. El título, no obstante, se sigue resistiendo desde aquel 28 de marzo de 2004 en Jerez de la Frontera cuando dos goles de Francesc Bargalló sirvieron para superar al Igualada. Quince años después los verdiblancos vuelven a estar a las puertas. Y para ello tuvieron que jugar ayer un partido con mucha cabeza frente al Lleida.

Sufrieron en determinados momentos. Se vieron desbordados en otros, sobre todo cuando Roberto di Benedetto y César Candanedo salieron frescos desde el banquillo. Pero los jugadores liceístas nunca perdieron de vista el plan trazado por el entrenador. El primer tiempo terminó 0-0. Lo más importante por ambos bandos parecía dejar correr el tiempo sin ser dañado. Lanzamientos largos, cuidado de no perder la bola en zonas peligrosas, contención. Pese a eso el Liceo tuvo un par de ocasiones claras, como un palo de Carlo di Benedetto.

Las hostilidades quedaron para el segundo período. Ahí también hizo acto de presencia Xavi Malián. En una misma jugada salvó cuatro veces a los suyos. Después el Liceo perdonó dos contras seguidas. El ritmo era completamente distinto. Se habían reservado lo mejor para el final. Y fue el Lleida el primero en golpear con un penalti que no perdonó Candanedo. Los verdiblancos estaban contras las cuerdas y su respuesta fue de campeones. En dos minutos le dieron la vuelta al marcador. Primero con una contra de tres pases entre Miras, Di Benedetto y David Torres, que en el segundo palo remató con suerte porque su bola dio en la espalda del portero catalán. Y después con una directa de Di Benedetto.

Quedaba mucho, 16 minutos, pero el Liceo ya había hecho lo más difícil. Solo le quedaba aguantar. La defensa hizo su trabajo. En ataque abrió la pista, con posesiones largas, sin arriesgar, aunque sin caer en la pasividad, porque aún tuvo unas cuantas ocasiones más. El peligro del Lleida llegó a bola parada por la décima falta coruñesa. Malián adivinó lo que iba a hacer Roberto di Benedetto y alejó la bola de sus dominios. Superado esto, a los ilerdenses solo les quedó la opción de jugársela en los últimos minutos sin portero. Le salió al revés y lo pagaron con una azul -Di Benedetto no marcó la directa- y con un gol a puerta vacía de Sergi Miras. Abrazos en pista. Abrazos en el banquillo. Todos unidos a por la décima.