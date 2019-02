"Dignificamos la camiseta; que no se confíe el Barça, seguiremos apretando"

Después de perder una final, uno siempre está fastidiado, por no decir otra palabra que fue la que él realmente empleó. Juan Copa, entrenador del Deportivo Liceo, tenía todavía ayer el sabor amargo de no haberle podido luchar más al Barcelona por el título de la Copa del Rey. Pero de fondo no había otra cosa que orgullo. Por sus jugadores. Por su staff técnico. Por su club. "Dignificamos la camiseta", asegura el entrenador coruñés. Porque durante cuatro días todos se dejaron el alma, todo lo que tenían sobre la pista, para romper con todos los pronósticos que les habían bajado del trono de los favoritos y plantarse en la final. "Seguramente ese era nuestro límite", confiesa y promete seguir dando guerra no solo esta temporada, sino en las próximas: "Vamos ha hacer un gran equipo el año que viene así que el Barça no se confíe porque nosotros vamos a seguir aquí trabajando y apretando para intentar robarle algún título".

El de ayer en la final de la Copa del Rey, "no pudo ser" pese a que se fueron cumpliendo partes del guión que él había diseñado. "El plan era llegar a los últimos diez minutos dentro del partido para jugárnoslo ahí, pero ya antes de empezar nuestro miedo era saber hasta dónde nos iba a llegar la gasolina", analiza. La primera parte acabó 0-0, pero el Barça fue paulatinamente desgastando a los verdiblancos, que tampoco tuvieron esa suerte que demandaba Copa antes de viajar a Reus. Sobre todo porque con 0-2 Carlo mandó una bola al palo, después hubo una acción polémica con Coy que el entrenador dice que quiere "verla bien", y llegó el penalti, "muy justo", que supuso la sentencia.

"Hubiésemos necesitado un gol para haber ido por delante... pero no pudo ser. No pudimos. Estuvimos 35 minutos en el partido", dice y aclara que está "orgullosísimo de todos" por el esfuerzo tras cinco partidos en quince días, once de estos fuera de casa. "Solo quiero darle las gracias a todos los que han venido. Había que ver a Martín Payero, con más de 40 años, dándolo todo en la pista. Y a Coy, muy tocada. A Xavi (Malián) parándolo todo. A David (Torres), Carlo (di benedetto) y Sergi (Miras), que llegaron al final fundidos porque acusaron el esfuerzo de los días anteriores. Este un grupo comprometido y ganador y queríamos que los que se van se despidieran con un título", añade. El año que viene cambiará mucho el Liceo, pero Copa no cree que vayan a ser menos competitivos: "Que no se confíen porque vamos a seguir ahí".