Sobró alma pero faltaron fuerzas

En el primer gol, la bola dio en Xavi Malián y entró. Con 0-2, Carlo di Benedetto estrelló una bola contra el palo. Y acto seguido, penalti muy riguroso para el Barcelona. El meta verdiblanco lo paró, pero en el rechace la bola fue a parar justo en el stick del lanzador, que ya no perdonó. Del 1-2 al 0-3 que dejó KO al Deportivo Liceo, que encajó el cuarto y dijo adiós a la Copa del Rey. Detalles que marcan la diferencia y que desnivelan una balanza que ya partía con una ligera inclinación hacia un lado. El conjunto culé, con más rotaciones, hizo un partido impecable en defensa y fue letal en ataque. No hay nada que objetar a su victoria. Como tampoco nada que achacar al que dirige Juan Copa. Le sobró alma pero le faltó un poco de chispa y frescura de cara a la portería contraria para haber tenido opciones reales de haberle vuelto a birlar un título al Barça. No dejan escapar muchos los azulgrana y los verdiblancos ya le habían ganado la Supercopa de España esta temporada.

El plan trazado por Juan Copa estaba claro. La bola, para el Barça. El Liceo, a defender y a responder solo cuando estuviera muy claro. Y todo intentando no cansarse, guardando fuerzas. Había que aguantar e intentar jugársela al final. En la primera parte se cumplió el guión. Los paradones de Xavi Malián lo sostenían. Y el equipo coruñés hacía peligro a la contra gracias a la velocidad de Carlo di Benedetto, las entradas de Sergi Miras y el disparo lejano de Martín Payero. También Egurrola estaba muy seguro. Al descanso, 0-0. Mitad de la faena hecha, aunque todavía faltaba lo más complicado.

El Barça tiene muchos recursos. Si no es uno, es otro. Son ocho jugadores de máximo nivel en el mejor momento de sus carreras. El Liceo jugó con siete, dos que están empezando -Facundo Bridge y Fabrizio Ciocale-, otro terminando -el veterano Payero, de 41 años- y uno medio lesionado -Marc Coy-. Y pese a eso, los de la Ciudad Condal tuvieron que esforzarse al máximo y les costó mucho marcar el primer gol. Lo hicieron en el minuto 28 y Pau Bargalló, pese a la brillante jugada de todo el equipo, el ex del Liceo necesitó el plus de la suerte para anotar el 0-1, con la bola rebotando en la espalda de Malián. Se abrió la veda. Lo intentaron Di Benedetto, David Torres y Facundo Bridge. Gual se estrelló contra el palo y Mali sacó dos seguidas. En este toma y daca, Gual hizo el segundo con un excepcional disparo.

El Liceo necesitaba un poco más. Ciocale y Payero tuvieron sus ocasiones, pero no se lo acabaron de creer. Se quedó muy cerca Di Benedetto. que mandó un chut al palo. Y en la siguiente jugada, penalti. Muy protestado. Malián paró el lanzamiento de João Rodrigues, pero como con un imán la bola regresó a su stick y con el meta liceísta en el suelo, la mandó a la escuadra. El Barça sentenció a la contra por medio de Pablo Álvarez -tres de los cuatro goles del partido fueron de ex del Liceo- con los verdiblancos ya muy tocados, aunque aún tuvieron sangre para anotar el gol del honor, obra de Martín Payero a 44 segundos para la bocina.