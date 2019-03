Alicientes de final de temporada

Jornada con muchos alicientes para los equipos coruñeses, que se acercan al final de la temporada con todavía muchas cosas en juego para lograr sus objetivos.

►Hockey sobre patines. El Deportivo Liceo juega mañana contra e Vic. Pero hoy habrá mucha actividad en hockey sobre patines. Juega en casa el equipo verdiblanco de OK Liga femenina, que recibe al Vilasana (Elviña II. 17.00 horas). Y fuera de casa, turno para el Liceo de OK Plata, que visita al Tordera (19.45 horas), y para el Dominicos, que en la segunda jornada de la OK Bronce se enfrenta en Navarra al Iruña (19.00 horas).

►Rugby. Los dos equipos del CRAT tienen jornada. En el caso de las chicas de División de Honor, no se juegan nada en el duelo de hoy contra el INEF (Campus Elviña, 15.00 horas) en la última jornada de la fase regular, ya clasificado para el play off por el título. Los chicos de División de Honor B disputan mañana su partido a domicilio contra el Bera Bera (12.00 horas) con la necesidad de ganar para olvidar la derrota de la semana pasada y no dejarse alcanzar por los de atrás.

►Fútbol sala. Duelo por la permanencia en Primera División entre el Viaxes Amarelle y el Majadahonda (Sagrada Familia, 18.00 horas). Ambos están fuera de la zona de descenso, las coruñesas con 13 puntos, tres por encima, y las madrileñas, con 17.

►Balonmano. Jornada complicada para un Investo OAR que recibe al Unión Financiera Oviedo (San Francisco Javier, 20.00 horas), un equipo que además de ocupar la cuarta plaza de Primera Estatal, ha ganado sus últimos seis enfrentamientos. Los coruñeses, por su parte, llegan en línea ascendente, aunque la semana pasada cedieron en su partido contra el Bueu.

►Voleibol. El Autos Cancela Zalaeta se enfrenta mañana (10.30 horas) al VP Madrid, un equipo que amenaza su segunda posición en la Superliga 2. Las coruñesas solo superan en un punto a las de la capital, que tienen un partido más. Una victoria, además, les daría el liderato. En Superliga 2 masculina, el Calasancias visita a un rival directo, el Bruxas de Santiago (20.00 horas).

►Baloncesto. El Maristas tiene en Cataluña un compromiso directo por la salvación en Liga 2. El conjunto dirigido por Rubén Vázquez se mide al Mataró, un rival de la zona baja de la clasificación, pero que le supera en tres victorias, con siete por las 4 de las coruñesas, que la semana pasada pudieron en casa, pese a los problemas en la pintura, con el Cerdanyola.