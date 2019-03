Husillos, subcampeón de Europa con récord de España

El español Óscar Husillos admitió, tras ganar la plata en los 400 metros del Campeonato de Europa bajo techo, haberse sacado "una pequeña espina de lo que sucedió el año pasado en Birmingham", cuando fue descalificado en la final de la misma prueba en el Mundial.

"He rascado centésimas a mi récord de España del año pasado y mira, plata. Sabía que el noruego iba a estar muy fuerte. Pero más que contento de esto y creo que me he sacado una pequeña espina de lo que sucedió el año pasado en Birmingham", dijo Husillos a TVE desde la pista de Glasgow (Escocia).

Así, el palentino describió sus emociones nada más llegar. "Satisfacción personal cuando he cruzado la línea de meta y me he visto segundo. Ya a intentar disfrutar el momento. Gracias a mi fisio, mi podólogo, mi médico, mi entrenador, mi grupo de entrenamiento, mi familia...", enumeró.

"Bueno, a toda esa gente que ha estado a mi lado y me ha apoyado. Hasta igual hace mes y poco, no sabía que podía llegar así a este momento de la temporada", comentó el subcampeón continental (con un tiempo de 45.66) después de quedar por detrás del noruego Karsten Warholm (45.05).

"Karsten estaba un paso por encima de todos, se ha visto. Veía que poco a poco le recortaba, pero en los metros finales he visto cómo se ha alejado y sabía que ya no iba a poder con él. Así que he intentado no crisparme, no intentar agotarme y ya entrar segundo, que era un puesto que al fin y al cabo me merecía".