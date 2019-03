Elian López se baña en oro

El atletismo coruñés sigue recogiendo medallas en los Campeonatos de España de invierno. El último ha sido Elian López, del Coruña Comarca, que ayer se proclamó en Madrid campeón nacional de 800 metros en pista cubierta en la categoría sub 20. El mediofondista de Cee, que entrena en la ciudad a las órdenes de José Carlos Tuñas, explotó el año pasado, cuando se colgó la medalla de plata al aire libre en el Nacional sub 20. Ahora no solo ratifica esas buenas sensaciones sino que sube un escalón en el podio para llegar a lo más alto, al oro que pone al coruñés en la pole de salida hacia la temporada de verano, donde de nuevo será uno de los favoritos en esta prueba de mediofondo que ya tiene medida.

Era uno de los favoritos. Ya lo demostró en las semifinales del sábado, en las que se impuso con claridad. No con la mejor marca de todos los participantes, pero sí con victoria en su serie con 1.55.86 que le dio el pase directo a la final. Casi clavó el mismo tiempo, aunque con una centésimas menos, en la lucha por las medallas de ayer. El coruñés, de 18 años, firmó 1.55.22 para llegar por delante del vallisoletano Marco Leonardo Gutiérrez (1.55.68) y de Antonio Carlos Fernández Plata, del Playas de Castellón (1.56.53). Medalla de oro para Elian Numa López Iglesias.

El coruñés fue el único medallista gallego en Madrid en categoría masculina. En la femenina llegaron otras tres de la mano de algunas de las más firmes promesas del atletismo gallego como son Raquel Meaños, que firmó el doblete gallego al ganar el 800 femenino con 2.11.16; Sara López, bronce en 3.000 metros con 10.15.61; y plata de Olaia Becerril en salto de longitud con 5.83 metros.

Es la quinta medalla nacional del invierno para el atletismo coruñés, que se abre y se cierra con un oro. Porque inició la racha Paula Iglesias en el Campeonato de España sub 23, cuando subió a lo más alto del podio en la prueba de 400 metros, con un tiempo de 54.02 segundos que supuso, además, nuevo récord gallego absoluto. Solo una semana después, la del Riazor Coruña se quedó a las puertas del podio en el Campeonato de España absoluto, confirmando su llegada a la elite nacional, con la cuarta posición. En ese mismo campeonato, disputado en Antequera, también brilló Mauro Triana con la medalla de plata en 200 metros. Y ya la semana pasada, en el Campeonato de España de invierno de lanzamientos largos de categorías inferiores -en pista cubierta solo hay peso, por razones de espacio y seguridad no hay posibilidad de competir en jabalina, martillo y disco-, llegaron otras dos platas, en este caso para Ivanna Román, subcampeona de España sub 20 de jabalina, y Nico Ortega, subcampeón de España sub 16 de disco.