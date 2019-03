Una final anticipada para el CRAT

Un año más, el CRAT está a las puertas del título en División de Honor. Por lo menos, ya es campeón en regularidad. El equipo coruñés, que conquistó la liga en 2015, casi nunca falla. Temporada tras temporada se sitúa entre los grandes. Y esta ya está en unas semifinales del play off con sabor a final. El partido será el domingo (12.00 horas) en Madrid contra el Complutense Cisneros. Segundo contra tercero de la fase regular. Y dos equipos cuyos dos enfrentamientos previos fueron igualadísimos (10-15 en A Coruña y 17-17 hace un mes en la capital). "Creemos que va a ser el partido más duro del año", afirma la entrenadora Elena Roca, que no obstante es optimista. "De allí volvimos con muy buenas sensaciones y creyendo en nuestras opciones de ser campeonas", continúa.

Esa última referencia es la que más anima al CRAT. Las coruñesas dominaron el partido en Madrid y solo en la última acción cedieron el empate. "Esperamos tener más suerte", dice Roca. "En aquel partido estuvimos muy centradas en defensa, pero en este lo que estamos trabajando es en la posesión del balón para tener fases de control del juego, pero sin pensar tanto en defender", analiza. La entrenadora, que comparte cuadro técnico con Pablo Artime, también explica que todo el equipo está preparando muy bien el partido, también teniendo en cuenta que se trata de un campo con césped artificial: "Estamos trabajando muy bien y nos ayuda mucho el hecho de tener un filial, que se proclamó campeón gallego, porque eso significa que tenemos cuarenta jugadoras en cada entrenamiento, que son de más calidad".

Eso también permitió dar descanso al grueso de la plantilla en el partido del fin de semana contra el INEF. "No salió la mitad del equipo titular para darle descanso y para no arriesgar y evitar lesiones", reconoce, "espero que la estrategia salga bien". La derrota (5-30) fue intrascendente, aunque Roca también quiere valorar a las que jugaron. "Podrían haber ganado perfectamente. Fueron un par de jugadas", recuerda. Porque el valor del CRAT precisamente es el valor del grupo. "Es una maravilla", elogia Roca, "ya lo dije a principio de temporada, que lo importante es que somos un equipo en el que todas podemos jugar". Por eso lograron sobreponerse a las importantes bajas de las internacionales Ainhoa Portos, lesionada de larga duración, y la olímpica Paula Medín. "Ella no estará en las semifinales, pero si llegamos a la final, tiene oportunidades. Es una motivación más", explica la entrenadora coruñesa.

Ya han tenido muchas a lo largo de una temporada en la que el CRAT ha tenido que ir superándose. Porque empezó mal y se vio obligado a remontar para alcanza un play off que parecía su destino natural. "Se supone que por historia tenemos que estar. Y me encanta que sea así después de muchos años en los que no conseguíamos nada", admite Elena Roca, que también afirma que el hecho de haber tenido que remar tanto para alcanzar el objetivo, hace que se valoren más las semifinales. "Ahora nos falta demostrar sobre el campo que merecemos estar en la final". Ya solo queda un último paso.