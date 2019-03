"Nunca sentí discriminación en la piscina"

Estuvo en el Mundial de Barcelona 2013 y repetirá seis años después en el de Corea que se disputará el próximo verano. Elena Sánchez lleva 35 como árbitra de natación y se ha movido entre las aguas abiertas y la piscina con total normalidad.

- ¿Es paritario el arbitraje en el mundo de la natación?

- Hay muchísimas mujeres tanto a nivel nacional como internacional. Y sale natural. Porque es muy difícil hacer que las convocatorias sean un cincuenta por ciento de hombres y mujeres porque primero se elige a los países que aportarán árbitros y después las propias federaciones proponen quién irá.

- ¿Alguna vez sintió discriminación en la piscina?

-En absoluto. En el mundo de la natación, nada. Yo personalmente no he detectado nunca ningún problema ni he oído nunca nada de ningún tipo de percance en este sentido. Sí que puede haber percances de otro tipo, pero le puede pasar lo mismo a hombres que a mujeres. Después, a otros niveles, lo que es cierto es que en waterpolo sí que se ven más hombres árbitros y al contrario, en la natación artística, hay más mujeres que hombres.

- ¿Será cuestión de tiempo que eso cambie?

-A ver, haber mujeres árbitros ya hay. Pero menos. Porque el waterpolo es un deporte que pasa un poco como en el fútbol, que tradicionalmente iba más enfocado hacia los hombres. Pero en la natación artística pasa al contrario. Porque también hay más deportistas chicas que chicos y eso después se nota también en el arbitraje.

- ¿Cuándo empezó a ser árbitro de natación?

-Desde el año 1983 soy árbitro nacional. Después entre 2000 y 2008 estuve en las listas internacionales de la especialidad de aguas abiertas y desde 2009 hasta ahora estoy en las de natación.

- ¿Tienen que pasar un examen para ascender?

-Para nacional sí y para las listas internacionales, cuenta más la experiencia y la trayectoria dentro del arbitraje. Te escoge el comité nacional de árbitros, que es el que hace la selección. Eso en la piscina porque en waterpolo y en aguas abiertas sí que hay examen.

- Con 35 años de experiencia... pocos le podrán igualar.

-Llevo ya bastantes sí, estoy llegando casi al final.

- ¿El de Corea será su primer Campeonato del Mundo?

-Estuve en el Mundial de Barcelona 2013, pero en aguas abiertas. Y había estado en Campeonatos de Europa y más competiciones internacionales. Pero este Mundial es bastante especial. No es nada fácil entrar. Y siendo en Corea, más. Porque no van bastantes europeos.

- Ya que ya conocerá Asia, ¿que le llamen también para los Juegos de Tokio 2020?

-Ojalá. Es muy complicado. En España somos diez internacionales. Que nos toque repetir... no creo.

- ¿Qué es necesario para ser un buen árbitro?

-Tener claro el sentido de lo que tienes que decidir, ver bien las situaciones, decidir de forma objetiva, conocer el reglamento, tomar decisiones de forma rápida, tener carácter... nada muy especial.