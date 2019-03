Un clásico al cincuenta por ciento

Faltan seis días. El CRAT entra en la semana decisiva de la temporada y cuenta el tiempo que le queda para plantarse el domingo a las once de la mañana en la final contra el INEF con el título de División de Honor en juego. Con un poco de disgusto porque el escenario elegido fuera el campo de Las Terrazas en Alcobendas en vez del Central de la capital, las coruñesas, que creen que se tratar´´a de un partido muy igualado, buscan su segunda liga después de haber perdido su última final, hace dos años contra el Olímpico, por solo un punto. Un recuerdo amargo que han convertido en su principal motivación.

"Todas las que disputamos aquella final tenemos una espina clavada. Queremos dar un golpe sobre la mesa y demostrar que aquello fue un error y que tenía que haber sido nuestra", dice la capitana Mónica Castelo. Ella misma había manifestado en su momento que no se quería retirar sin ganar una liga más con el CRAT. "Sería una gran manera, un fantástico final. Pero ahora también me gustaría llegar al Mundial", matiza la jugadora, que esta semana sabrá si está convocada para la final del Europeo. Para Castelo, la de este año es una "opción real" de ser campeonas. Pero sin confiarse. "Los partidos entre el CRAT y el INEF son un clásico y yo creo que será una final digna de jugar", analiza y enumera las claves: "Tenemos que jugar con calma. Nosotras tenemos muy intererizados los sistemas y cada una sabemos cuál es nuestro trabajo. Nuestra delantera es muy dinámica y la línea de tres cuartos es muy vertical y tiene muy buen pase a la mano. Si no tenemos roturas en defensa, será nuestro". También tiene elogios para el rival. "Saben jugar y hacen muy bien el abecé del rugby. Además son muy sólidas en defensa", explica.

Tanto CRAT como INEF dieron la sorpresa en semifinales. "Ha sido una liga muy igualada. Pasamos tercero y cuarto a la final", analiza, por su parte, el técnico Pablo Artime. Por eso cree que no hay nada escrito. "En las finales da igual todo, no sirve nada de referencia", confirma. En los dos duelos de esta temporada, el CRAT ganó en Barcelona, pero las catalanas se impusieron en Elviña, a principios de este mes, aunque las coruñesas habían reservado en el banquillo a sus principales espadas. Así que, según Artime, "por números" su equipo es favorito, aunque prefiere situar el porcentaje en un 50%. "Tienen jugadoras muy buenas y si ganaron será por algo", dice, "por eso creo que será un partido muy igualado, de tanteo bajo porque las defensas irán a muerte, y en el que tendremos que saber sufrir". Tanto Artime como Elena Roca han planificado una semana de entrenamientos "normal". Seguir como hasta ahora porque las cosas han ido saliendo a pedir de boca y ya han tenido premio.