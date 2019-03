Nuevo repóquer de Paula Otero

Y la ganadora es... Paula Otero. Así hasta cinco veces. El Campeonato de España infantil se convirtió en un monólogo absoluto de la nadadora coruñesa, que se impuso en las cinco pruebas que disputó en Gijón: el viernes en 400 estilos, el sábado en 200 mariposa y 800 libres y ayer, 200 estilos y 400 libres. Al más puro estilo Mireia Belmonte. Cinco victorias aderezadas, además, con las mínimas para representar a España en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) que será en Bakú en julio; y con varios récords gallegos de 15 años. Una máquina de ganar que repite el guión de pasados campeonatos en los que convirtió en oro todo lo que tocó. Desde hace cuatro años, que irrumpió en el panorama nacional, está prácticamente imbatida. Esta misma temporada, de hecho, ya se había proclamado campeona de España de larga distancia, por lo que también opta a la internacionalidad en aguas abiertas.

Ayer volvió a dar un recital. En menos de una hora había ganado los 200 estilos (2.22.30) en un duelo con otra de las mejores nadadoras de su generación, Inés Sancho, y después los 400 libres en los que Julia Luis le obligó a exprimirse hasta la última brazada para tocar la pared con 4.22.07 por los 4.22.62 de su rival. Después de tres días intensos, la nadadora del Liceo, que esta temporada hizo las maletas para entrenar a las órdenes de Luisa Domínguez y Fernando Zarzaosa en el CGTD de Pontevedra, todavía tuvo fuerzas para reservarse lo mejor para el final. Ahora la temporada de verano se presenta con muchos alicientes, porque será una de las líderes del equipo español en el FOJE y también tendrá opciones de ganar el Campeonato de Europa de aguas abiertas.

Su compañero Carlos Souto también tuvo un papel destacado. Ayer completó su triplete particular con el bronce en 200 estilos. Antes había sido oro en 400 estilos y bronce en 200 braza. Un gran campeonato para el Liceo que además no pudo contar con otro de sus baluartes, Amalia Blas, que finalmente no acudió a la cita. Entre los nadadores coruñeses también hay que destacar a Rosalía Marín, del Club Natación Coruña. La pupila de Adrián Costa fe sexta en la final de 100 espalda con nuevo récord gallego de 15 años. Una marca de prestigio para seguir progresando.