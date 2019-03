Los Sánchez están de moda

El fútbol en los genes, el balompié como forma de vida. Pocas familias acaparan más protagonismo en los campos de A Coruña en las últimas semanas que los Sánchez. Aarón y Carlota, Carlota y Aarón. Él, exdeportivista y mejor cadete de España hace cinco años, ha relanzado su carrera en el Silva y ya marca goles a pares en una Tercera que se le queda pequeña. Ella, joya de la cantera blanquiazul, asoma la cabeza en el primer equipo y se ha convertido en habitual con España sub 17. "No es el primero que nos dice que parece que estamos moda", admite y ríe el mayor de los hermanos: "De hecho, cuando convocaron a Carlota, me llegaron mensajes diciéndome '¡madre mía, cómo está la familia!". Todos presumen de todos en este momento dulce, el que más su padre Jose, que también tuvo su recorrido balompédico y llegó a estar a las órdenes de Luis Rodríguez Vaz en el Fabril de mediados de los 80. "Algo lo llevan en los genes", avisa orgulloso, mientras recuerda la infancia de ambos entre partido y partido. Aún hoy se tiene que dividir para seguir sus carreras, para equilibrar las atenciones. "Voy de uno a otro y si coinciden, tengo que elegir bien; se me enfadan. La agenda está cargada. Algún consejo les doy, pero pocos. No soy un padre forofo, respeto a los entrenadores", asegura quien también jugó en el Sin Querer y sigue conectado con el mundillo entrenando a niños de cinco y seis años en el Calasanz.

"Nací prácticamente con una pelota". A Aarón le es imposible negar la influencia familiar. La de su progenitor en él y la suya en su hermana. "Yo tenía que entrenar y ella, a base de ver tanto, seguro que le empezó a gustar". José refuerza su teoría: la radiografía de un clan que respira fútbol: "En la vida Carlota tuvo una muñeca, las tiraba, no las quería. Todo eran balones y balones. Yo llevaba a su hermano a los partidos y ella andaba por ahí, por la banda, de arriba para abajo".

"Yo era muy técnico, Vaz quería que corriese y a mí no me gustaba mucho". José echa la vista atrás, a su época, antes de establecer comparaciones. "Aarón es diferente, es completo. Tiene un imán en el área, le llegan todos los balones. Siempre tuvo esa cualidad, no es algo de ahora", cuenta el que comparte posición con su hijo, la de mediocentro, aunque con un perfil diferente. "Yo tengo más velocidad y gol. Poco vi jugar a mi padre, solo en veteranos, pero no somos el mismo tipo de futbolista", refuerza Aarón.

Quien pocos matices y comparaciones admite es Carlota, a quien el Dépor quiere preservar en el último tramo de su formación no permitiéndole conceder entrevistas. De la clase y el gol de ellos al regate puro de ella. "Tiene una buena visión de juego, pero sobre todo un uno contra uno espectacular. Lleva el balón pegadito al pie. La veo bien. Es una niña muy espabilada, está contenta", contextualiza el padre. Y no solo son las cualidades futbolísticas, también es la manera de ir asumiendo las noticias que gotean semana a semana en la casa de los Sánchez. "Siempre le vi algo diferente a mi hermana, sabía que podía llegar. Me gusta hablar con ella, aconsejarla. Cuando la convocaron por primera vez con la selección, estuvimos charlando en la habitación, le dije que fuese tranquila", hace memoria Aarón, quien ha vivido de todo en su corta carrera. De ser uno de los jóvenes más prometedores de España y hacer una pretemporada con el primer equipo del Dépor a vivir un año de ostracismo en Segunda B con el Racing. "Esa aventura salió mal, fue duro, pero en Ferrol vivió la otra cara del fútbol, aprendió. Y ahora el Silva le ha venido genial, ha crecido una barbaridad", asegura su padre. De ese año de dudas a relanzar su carrera y poner "de moda" la celebración del arquero con la que festeja sus goles. "Ni antes era tan malo ni ahora tan bueno, necesitaba sentir confianza. Tampoco me arrepiento de haber ido al Racing ni de salir del Deportivo, donde dejé la puerta abierta. Soy de A Coruña y deportivista", concluye el hermano mayor.

"Aarón es muy constante. Como se le meta algo en los cuernos... Es organizado con todo, también con la carrera universitaria. Carlota ya se deja llevar algo más con los estudios, aunque se ha puesto las pilas. Piensa más en jugar". Palabra de padre. Dos hijos, dos proyectos de futbolistas, dos maneras de vivir una ilusión. Los Sánchez piden paso.