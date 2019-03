Iker Casillas: "¿La selección? No es una etapa que haya cerrado, tengo ilusión"

Iker Casillas, portero del Porto, afirmó ayer que "no cerró' la etapa en la selección española y que tiene "ilusión" por volver a ser convocado en un futuro por el seleccionador, Luis Enrique. "La selección no es una etapa que haya cerrado. A diferencia de otros compañeros, a los que respeto, que dicen que dejan la selección, en el caso de un portero creo que es diferente. Respeto las decisiones del seleccionador, pero tengo una ilusión y por qué no", dijo tras la presentación oficial del programa de expansión internacional de la patronal de clubes LaLiga Icons.

Casillas puso como ejemplo a Jesús Navas para justificar su regreso a la roja. "Jesús ha demostrado con creces que puede volver a dar guerra y está otra vez en la selección. Me alegro mucho por él porque es amigo y compañero mío cuando ganamos tanto en la selección. ¿Lo que tengo que hacer? No perder nunca la ilusión. Eso es lo más importante, y en eso estamos", subrayó.