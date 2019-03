El patinador Javier Fernández acercará 'Revolution on Ice' a A Coruña el 21 de diciembre

El patinador Javier Fernández, doble campeón del mundo, bronce olímpico en PyeongChang 2018 y siete veces campeón de Europa, ha presentado este miércoles la gira de su espectáculo 'Revolution on Ice' de 2019, que comenzará en Málaga el 9 de noviembre y concluirá en Madrid el 29 de diciembre, y pretende convertirse en la "mejor experiencia sensorial" de tu vida.

"No es sólo patinaje, hay cantantes, música, acróbatas ... queremos que pase algo fuera del hielo y de construir un espectáculo que sea la mejor experiencia de toda su vida", afirmó Javier Fernández en la presentación en el Comité Olímpico Español (COE), junto al presidente de dicho organismo, Alejandro Blanco, y el músico Carlos Jean.

Este miércoles saldrán a la venta en El Corte Inglés las cerca de 60.000 entradas para las 'paradas' de 'Revolution On Ice' en Málaga, el 9 de noviembre; Zaragoza, el 16 de noviembre; Bilbao, el 14 de diciembre; A Coruña, el 21 de diciembre; y Madrid, el 28 y 29 de diciembre.

Fernández indicó que quiere renovar el espectáculo con artistas, cantantes, patinadores y coreografía "diferentes" para lograr un conjunto emotivo que el espectador recuerde "toda su vida". "Da un poco de pena no estar en el Mundial, pero con este proyecto hay tanto trabajo que no te da tiempo a que ese 'gusanillo' se coma la manzana entera", confesó sobre su ausencia en el Mundial de Saitama (Japón).

Fernández aseguró que no habrá más sedes en esta gira de 2019, aunque podría sumarse alguna fecha más en alguna de ellas. También que en junio participará en Japón en un espectáculo de patinaje en el que el flamenco será parte importante del programa.

Como el pasado año, en el que se recaudaron más de 100.000 euros para la Fundación CRIS contra el cáncer, este 2019 'Revolution on Ice' volverá a instalar pistas de patinaje en las ciudades 'sede' y a tener una carácter benéfico y un euro de cada entrada irá destinado al impulso del deporte inclusivo a través de la Fundación También.

"El deporte es una herramienta educativa brutal y para olvidarse de la discapacidad. Se dice que España es un país de deportistas y no de deporte, pero gracias a gente como Javier no es así", apuntó el tenista paralímpico Daniel Caverzaschi, que agradeció el apoyo a la Fundación También, en la que se inició como deportista y recibió la simbólica primera entrada.

Por su parte, el DJ Carlos Jean, que volverá a colaborar con la gira en este 2019, agradeció haber "descubierto" el patinaje gracias a 'Revolution on Ice' y señaló que ponerle música al espectáculo era "parecido" a hacerlo a una película.



Blanco: "Has construido un mito, una leyenda"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, expresó su admiración por Fernández, que abandera una disciplina como el patinaje y sigue trabajando por el deporte español "con orgullo", y recogió la simbólica segunda entrada para 'Revolution on Ice'.

"Has hecho mucho por el deporte español, por España, pero te quedan muchas cosas más para dar a España. A través del deporte transmites sensaciones, pasión y como deportista has dejado huella en un deporte imposible y en el que fuiste número uno. Has sido capaz de construir de la nada un mito, una leyenda", comentó Blanco.