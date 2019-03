Un gallego en el 'Everest' del mar

Entre los días 9 y 19 de julio Aitor de Luis tratará de convertirse en el primer gallego en cruzar a nado el Canal de la Mancha, una travesía considerada el Everest de las aguas abiertas y que es, además, "uno de los cruces más difíciles que hay a nivel mundial". Este reto es también "el inicio de un proyecto más a largo plazo". "Si todo va bien, de aquí a unos años me gustaría conseguir la Triple Corona, que se compone del cruce del Canal de la Mancha, el Canal de Santa Catalina (California) y la vuelta a Manhattan (en Nueva York)", enumera el nadador, uno de los dos participantes en la Coruña 10.000 que completó sus diez ediciones.

Primero, este verano empezará por unir los 34 kilómetros que separan la costa de Dover (Inglaterra), con la gala. El punto de llegada estará ubicado en Cap Gris Nez, entre Boulogne y Calais. Serán entre 40 y 50 kilómetros reales a nado y calcula que empleará entre "12 y 14 horas" en completarla.

"Desde que volví a nadar hace ya varios años y desde que empecé con el tema de la Batalla de Rande (forma parte de la organización) conocí a gente que lo había cruzado, gente de este mundo de las aguas abiertas, y la verdad es que me empezó a enganchar", explica De Luis. "Se me metió este reto entre ceja y ceja y es un sueño. Llevo varios años con él en la cabeza y por fin me he lanzado", reconoce.

Aitor de Luis empezó a nadar travesías en la Ría de Vigo. A nivel nacional también ha participado en travesías en Alicante, Euskadi o Cantabria. "Ahora me apetece conocer otros sitios, disfrutar de otros mares y la verdad es que es un sueño, como para un alpinista subir el Everest. Es lo máximo", exclama el vigués. Aunque también es consciente de la dificultad: "Es de los cruces más difíciles a nivel mundial por su distancia, las aguas frías, las corrientes o el tráfico marítimo". Factores que hacen de esta una gesta mayúscula.

Sergio Silva, entrenador del Náutico de Vigo, se encarga de planificar una preparación que realiza entre la piscina del Cuvi (donde trabaja) y la del Náutico. "Por ahora es casi todo piscina y poco a poco ya nos vamos metiendo en el mar para ir aclimatando el cuerpo, ya que nadaré sin traje de neopreno".

Su programación arrancó en septiembre y dedica dos horas diarias a preparar la travesía. "A mayores hago un poco de seco también", matiza. Ahora se encuentra en la búsqueda de patrocinadores y colaboradores para poder llevar a cabo su proyecto y, más adelante, no descarta poner en marcha una campaña de crowdfounding. En total necesitará un presupuesto de unos 10.400 euros para sufragar sus gastos y los de sus dos acompañantes: su hermano Gorka y Jesús Quintas. Por ahora cuenta con las aportaciones de SOOM Management, B The Travel Band, que será la Agencia de Viajes oficial del proyecto; GalyNet, que le aporta el soporte informático; Industrial Recense y OTM Sistemas, Tricot Evel y Nutrisport.

Su hermano y Quintas serán su acompañamiento en el agua. "Se encargarán del avituallamiento", explica. "Yo no puedo tocar el barco en ningún momento, por lo que me tienen que pasar la comida con una pértiga", explica. En el mes de mayo realizará el trayecto de la Batalla de Rande, a título personal, como un examen importante para calibrar su estado de forma. También tiene prevista una travesía en Alicante. "Serán test importantes ya", anuncia.

Aitor de Luis llevará a cabo su reto en su mes de vacaciones. Ha alquilado una casa a las afueras de Dover del 6 al 21 de julio, donde estará a la espera del día idóneo para llevar a cabo su gesta. Ya tiene reservado el barco y ha elegido al patrón que le guiará en la travesía. Además, de la inscripción en la Channel Swimming Association, que supera las 500 libras (580 euros), tendrá también que alquilar un coche. "Todo suma", se lamenta. "En cada marea un patrón puede sacar a cinco nadadores, por orden de inscripción", relata el nadador.